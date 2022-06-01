Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'ndan 'Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi' açıldı - Son Dakika
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Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'ndan 'Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi' açıldı

01.06.2022 21:18

Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'ndan 'Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi' açıldı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk resim tarihine beş binden fazla çalışmasıyla en çok eser bırakan ressam Hoca Ali Rıza, ölümünün 92. yılında özel sergiyle anıldı.

Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'ndan 'Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi' açıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk resim tarihine beş binden fazla çalışmasıyla en çok eser bırakan ressam Hoca Ali Rıza, ölümünün 92. yılında özel sergiyle anıldı.

Beyoğlu Belediyesi Galatasaray Sanat Galerisi ile Kültür Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'ndan Ressam Hoca Ali Rıza" sergisi, 1 Haziran Çarşamba günü Beyoğlu Belediyesi Galatasaray Sergi Salonu'nda açıldı. Bu anlamlı sergide sanatçının birebir gözlemciliğiyle dikkat çeken çalışmaları ve kendine has özellikler içeren sulu boya, yağlı boya ve daha önceden hiçbir yerde sergilenmemiş kara kalem eserlerine yer verildi.

"Hoca Ali Rıza bir üstat"

Sergiye katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Hoca Ali Rıza bir üstat. Anadolu'yu, ülkemizi resmeden çok değerli bir sanatçı. Tabi İstanbullular ve sanatseverler Hoca Ali Rıza'yla tarihi bir mekanda buluşuyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, bakanımızın, bakan yardımcımızın ciddi bir emeği var. 15 gün boyunca AKM'de, Galataport'ta yaklaşık 85 farklı noktada, 5 binden fazla sanatçının, 500'den fazla etkinliğin yer aldığı, dünyanın en büyük festivallerinden biri ve en önemli durağındayız" dedi.

Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'ndan 'Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi' açıldı
Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'ndan 'Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi' açıldı
Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'ndan 'Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi' açıldı
Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'ndan 'Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi' açıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'ndan 'Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi' açıldı - Son Dakika


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