Mimar Sinan'ın Vasiyeti: Süleymaniye'de Aşure Günü - Son Dakika
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Mimar Sinan'ın Vasiyeti: Süleymaniye'de Aşure Günü

Mimar Sinan\'ın Vasiyeti: Süleymaniye\'de Aşure Günü
25.06.2026 16:46  Güncelleme: 16:50
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Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine Muharrem ayının 10. günü Süleymaniye Camii'nde aşure dağıtımı yapıldı. Gürsoy Vakfı'nca 16 yıldır sürdürülen programa Bilal Erdoğan, Nurettin Nebati ve Lütfi Elvan da katıldı.

Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine Muharrem ayının 10'uncu gününe tekabül eden Aşure günü dolayısıyla Süleymaniye Camii'nde aşure dağıtımı yapıldı.

Mimar Sinan'ın vasiyetini yerine getirmek adına Gürsoy Vakfı'nca 16 yıldır gerçekleştirilen programda ilk olarak Mimar Sinan'ın kabrine giden heyet, yapılan duanın ardından aşure dağıtımı için Süleymaniye Camii'nin yanındaki alana gelerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Gürsoy Vakfı uzun yıllardır Mimar Sinan'ın bu vasiyetini yerine getiriyor. Mimar Sinan'ın kabrinin yanı başında bölgede yaşayan insanlara adına aşure dağıtımı yapılıyor. Bu vesileyle hem bu vasiyet yerine getiriyor hem de Mimar Sinan'ı anmış oluyoruz. Aşure günü bizim geleneğimizde tarih boyunca hem birçok güzelliklerin, tarihi olayların hem de birçok acıların yaşandığı bir tarihtir. Acı açısından da en önemli şey Peygamberimizin (S.A.V) mübarek torunu Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gündür. Bu vesileyle, bugünler vesilesiyle hem mutlulukları anmak hem de bu acı günleri tekrar İslam ümmeti olarak hatırlamak, bir daha bu günleri yaşamamak adına da bu bilinci, şuuru oluşturmak istiyoruz. Tekrar vakfınıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy ise konuşmasında, "Yaklaşık 16'ıncı yılı bitirdik. Biz 2007 -2010 yılı Süleymaniye Cami restorasyonu sonucunda Mimar Sinan'ın vakfiyesini bulduk, ana defterlerini bulduk. Büyük Usta'nın vakfiyesinde şöyle bir vasiyeti vardı, Her Muharrem'in 10'unda cami görevlileri benim adımda hatm-i şerif okutsun. Bu hatm-i şerifin duasının türbenin başına gelsin, yerine getirsinler. Ardından da fakir fukaraya, garip gurebaya yemek dağıtın. Biz mütevazı bir programı yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Program aşure dağıtımının ardından sona erdi.

Aşure dağıtımına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı AK Parti Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, eski bakanlardan Lütfi Elvan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy, vakıf üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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