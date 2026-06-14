Minab’a Bir Nakış Sanat Etkinliği - Son Dakika
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Minab’a Bir Nakış Sanat Etkinliği

Minab’a Bir Nakış Sanat Etkinliği
14.06.2026 21:29
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Tahran'da düzenlenen etkinlikte, Minab'da hayatını kaybeden öğrenciler anıldı ve sanatla anı yaşatıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde, ABD ve İsrail'in Minab'da bir okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler için "Minab'a Bir Nakış" isimli sanat etkinliği düzenlendi.

Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ülkenin güney bölgelerinin kültürel ve sanat yapısı tanıtılarak, saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin anıları ile geride bıraktığı acıları sanat aracılığı ile anlatıldı.

Etkinliğe katılan zanaatkarlar çiniler ve vazolar üzerine ülkenin güney bölgelerinde ait yöresel temalardan oluşan resimler ile Minab'da hayatını kaybeden öğrencilerin minyatür resimlerini çizdi.

Etkinlikte ayrıca Minab kentinin de bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletine ait geleneksel ezgiler çalındı.

Müzik dinletisinin gerçekleştirildiği alanda yer alan havuzdaki petrol ve yine etrafa yerleştirilmiş petrol varilleri ise dikkati çekti.

Petrol ile birlikte, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının asıl amacına vurgu yapıldı.

Sanat etkinliğinin sorumlusu Sadık Pejman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında 30 sanatçının bir araya geldiğini ve el sanatları ile "savaş suçunun mağduru olan çocukların yarım kalan hikayelerini ve yaşadıkları trajediyi" anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Pejman, sanat aracılığı ile hayatını kaybeden çocuklarının hikayelerini daha geniş kitlelere duyurmayı hedeflediklerini belirtti. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Minab’a Bir Nakış Sanat Etkinliği - Son Dakika

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