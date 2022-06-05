Minik arkeologlar toprak altına konulmuş kiremit, vazo, tabak ve eski paraları bulmaya çalıştı - Son Dakika
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Minik arkeologlar toprak altına konulmuş kiremit, vazo, tabak ve eski paraları bulmaya çalıştı

05.06.2022 11:53

Minik arkeologlar toprak altına konulmuş kiremit, vazo, tabak ve eski paraları bulmaya çalıştı Bilecik Belediye Başkan V.

Minik arkeologlar toprak altına konulmuş kiremit, vazo, tabak ve eski paraları bulmaya çalıştı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı;

"Amacımız çocuklarımızı her alanda bilinçlendirmektir"

BİLECİK - Minik arkeologlar Yaşayan Şehir Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte toprak altına konulmuş kiremit, vazo, tabak ve eski paraları bulmaya çalıştı.

Bilecik'te minikler Bilecik Belediyesi Müze Akademi etkinlikleri kapsamında arkeolojik kazı etkinliği gerçekleştirerek, bulduğu kalıntılarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da etkinliğe katılarak, çocukların heyecanını ve sevincini paylaştı, etkinlik sonunda çocuklara şeker dağıttı.

"Amacımız çocuklarımızı her alanda bilinçlendirmektir"

Bilecik Belediyesi Müze Akademi etkinlikleri kapsamında güzel projelerin çocukların beğenisine sunulduğunu hatırlatan Başkan V. Subaşı, "Müze akademi etkinlikleri kapsamında müze bahçemizde arkeolojik kazı etkinliği yapıyoruz. Arkeolojik kazı etkinliği bizler için çok önemli. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki Bahçelievler Mahallemizdeki yerleşkede yapılan kazı ile yaklaşık 9 bin yıl öncesine gittik. Bizler de bu düşünceden yola çıkarak böyle bir etkinlik yaptık ve çocuklarımızın daha bilinçli bir şekilde büyümeleri ve nerede yaşadıklarını bilmesini sağlamayı amaçladık. Çok güzel bir ilgi oldu. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Çocuklar ve aileleri de Müze Akademi etkinliklerini iple çektiklerini ve büyük bir keyifle takip ettiklerini kaydetti.

Minik arkeologlar toprak altına konulmuş kiremit, vazo, tabak ve eski paraları bulmaya çalıştı
Minik arkeologlar toprak altına konulmuş kiremit, vazo, tabak ve eski paraları bulmaya çalıştı
Minik arkeologlar toprak altına konulmuş kiremit, vazo, tabak ve eski paraları bulmaya çalıştı
Minik arkeologlar toprak altına konulmuş kiremit, vazo, tabak ve eski paraları bulmaya çalıştı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Minik arkeologlar toprak altına konulmuş kiremit, vazo, tabak ve eski paraları bulmaya çalıştı - Son Dakika

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