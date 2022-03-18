Minik öğrencilerden duygulandıran "Çanakkale Zaferi" canlandırması - Son Dakika
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Minik öğrencilerden duygulandıran "Çanakkale Zaferi" canlandırması

18.03.2022 19:56

Minik öğrencilerden duygulandıran "Çanakkale Zaferi" canlandırmasıKASTAMONU Kastamonu'da Çocuk Bakımevinde eğitim gören öğrencilerinin Çanakkale Savaşı canlandırdığı oratoryo, izleyenleri duygulandırdı.

Minik öğrencilerden duygulandıran "Çanakkale Zaferi" canlandırması

KASTAMONU Kastamonu'da Çocuk Bakımevinde eğitim gören öğrencilerinin Çanakkale Savaşı canlandırdığı oratoryo, izleyenleri duygulandırdı.

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıldönümü kapsamında 'Cephede Bir Gün' programı düzenlendi. Programda Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevinde eğitim gören öğrenciler tarafından Çanakkale Savaşı canlandırıldı.

Minik öğrenciler, Çanakkale Savaşı'nda hem cephe gerisinde hem de cephede yaşananları anlatırken ayrıca savaş anlarını da canlandırdı. Etkinlikte öğrenciler, yer sofrasında üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan kumanyadan da yedi. Öğrencilerin ailelerden vedalaşma görüntüleri ise duygulandırdı. Öğrenciler oratoryonun sonunda şehitler için dua ettikten sonra 'bir ölür, bin doğarız' diyerek 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' mesajını verdi.

Oratoryo, izleyenleri duygulandırdı.

Minik öğrencilerden duygulandıran Çanakkale Zaferi canlandırması
Minik öğrencilerden duygulandıran Çanakkale Zaferi canlandırması
Minik öğrencilerden duygulandıran Çanakkale Zaferi canlandırması

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Kastamonu, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Minik öğrencilerden duygulandıran 'Çanakkale Zaferi' canlandırması - Son Dakika


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