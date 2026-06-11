Balıkesir\'de miniklerin geri dönüşüm defilesi ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Yıldız Özsaraç Anaokulu'nda düzenlenen "Atıktan sanata sanattan kahramanlara" adlı mini defile yoğun ilgi gördü. Atık kumaşlardan hazırlanan giysilerle podyuma çıkan minik öğrencilerin gösterisi büyük alkış aldı.

Yıldız Özsaraç Anaokulu Minik Kalpler Sınıfı öğrencilerinin okul bahçesindeki defilesi renkli görüntülere sahne oldu. "Atıktan sanata, sanattan kahramanlara" adlı defile de görev alan öğrenciler büyük alkış aldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Okul Müdürü Mehtap Güven, emeği geçen veli ve öğretmenlere teşekkür etti. Minik öğrencilerin defilesini Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürleri Mehmet Bilgiç, Mustafa Gümüş ve Bülent Akmeşe ile öğretmenler ve veliler izledi. Okul Müdürü Mehtap Güven konuşmasında, "Velilerle birlikte hareket ederek bunu gerçekleştirdik. Biz doğaya çok önem veriyoruz. Öğrencilerimizi bu yönde geliştirmek için çabalıyoruz. Bize yardımcı olan Aysun hocama teşekkür ediyorum. Atıktan sanata, sanattan kahramanlara" projesi için de öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, minik öğrencilere teşekkür ederken, onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. - BALIKESİR