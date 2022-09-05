Mısır'da Azzoz atölyesinde üretilen udlar dünyanın dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika
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Mısır'da Azzoz atölyesinde üretilen udlar dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

05.09.2022 22:44
Mısır'da Azzoz atölyesinde üretilen udlar dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Al-Marg bölgesindeki Azzoz atölyesinde üretilen udlar, yerel ve uluslararası müzisyenler tarafından tercih ediliyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Al-Marg bölgesindeki Azzoz atölyesinde üretilen udlar, yerel ve uluslararası müzisyenler tarafından tercih ediliyor. Dedelerinin miras bıraktığı ud yapımını devam ettiren ustalar, atölyeye gelen abanoz, mahogany ve ceviz ağaçlarını birer sanat eserine dönüştürüyor. A'dan Z'ye her aşaması bu atölyelerde yapılan udlar, yapılan kontrollerin ardından, 22 ülkeye ihraç ediliyor.

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Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mısır'da Azzoz atölyesinde üretilen udlar dünyanın dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

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