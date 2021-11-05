Modern Dans Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika

Devlet Opera ve Balesi'nin sosyal sorumluluk projesi olan ŞEHİR ORMAN, işlediği konular itibariyle, bu yaz ülkemizin ve dünyanın yaşadığı yangın felaketleri ışığında belki de şimdi daha da önem kazandı.

Şehir-Orman, koreograf Beyhan Murphy tarafından, herkesin yakından tanıdığı Orman Kitabı (Jungle Book) adlı kitabın özgün modern dans drama şeklinde sahneye uyarlanmış halidir. Eserde, toplumu yakından ilgilendiren gençlik ve çevre sorunlarına, ormanlara, nesli tükenmekte olan hayvanlara, hem eğlenceli hem de düşündürücü bir bakış açısıyla yaklaşılıyor.

Athena ve Manga gruplarının, bu oyun için özel olarak yazdıkları birer parça ile katkıda bulundukları eserin orijinal müzikleri Rahman Altın'a kostümleri Serdar Başbuğ'a ait. Alpaslan Karaduman'ın libretto danışmanlığı yaptığı eserin güncellenen bilgi akışında, tiyatrocu ve sunucu İbrahim Selim'Şehir-Orman TV' nin habercisi olarak farklı bir televizyonculuk yapıyor!