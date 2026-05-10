Motosiklet Tutkunları Anneler Günü\'nde Buluştu

Tekirdağ'da motosiklet tutkunları, Anneler Günü ve 3. Uluslararası Süleymanpaşa Kakava Şenliği dolayısıyla düzenlenen tur kapsamında bir araya geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Motosiklet Derneği (TEMOD) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan motosikletliler, Süleymanpaşa Yat Limanı'nda toplandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turizm Haftası kapsamında planlanan etkinliği bugün gerçekleştirdiklerini belirten Karaküçük, "Anneler Günü ve 3. Uluslararası Süleymanpaşa Kakava Şenliği dolayısıyla güzel bir havada bir aradayız. Hep birlikte Ganos Dağı'nın güzelliğini göreceğiz. Çevre temizliği etkinliği gerçekleştireceğiz. Annelerimizin Anneler Günü'nü kutlayacağız." dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da etkinlik sayesinde motosiklet tutkunlarının Ganos Dağı'nın doğal güzellikleri eşliğinde keyifli vakit geçireceklerini ifade etti.

Yaklaşık 300 motosikletli, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle polis eskortu eşliğinde kentte tur attı. Konvoy, Uçmakdere Mahallesi'nde sona erdi.

Motosikletliler, burada çevre temizliği yaptı.