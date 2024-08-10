Mozaikteki madalyon Roma askeri birliğinin simgesi çıktı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mozaikteki madalyon Roma askeri birliğinin simgesi çıktı

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Amasya'da bulunan bin 700 yıllık mozaiğin ortasındaki tanrı figürlü madalyonda Grekçe yazılı ifadelerin Roma askeri birliğini simgelediği ortaya çıktı.

10.08.2024 13:10
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Mozaikteki madalyon Roma askeri birliğinin simgesi çıktı

AMASYA - Amasya'da 11 yıl önce kazılarda bulunup geçen yıldan itibaren sergilenmeye başlanan bin 700 yıllık mozaiğin gizemi çözüldü. Yapılan araştırmada mozaiğin ortasındaki tanrı figürlü madalyonda Grekçe yazılı '?APEM' ve 'BO'H' ifadelerinin Roma askeri birliğini simgelediği ortaya çıktı.

Milyonlarca doğal renkli taş parçasından oluşuyor

2013 yılında kentin girişindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınında Amasya Müzesi yetkililerince yapılan kurtarma kazısında milyonlarca doğal renkli taş parçasının sistematik bir şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş 80 metrekarelik bir taban mozaiğine rastlandı. Daha önceki kazılarda örneği görülmeyen 'KTI - CIC' ve '?APEM - BO'H' yazılı iki figür ile çeşitli geometrik şekiller bulunan eser yapılan detaylı incelemelerin ardından üstü kapatılarak korumaya alınmıştı. Amasya Müzesi'ne taşınan mozaik, geçen yıldan itibaren sergilenmeye başladı.

Askeri birliği simgeliyor

Mozaiklere isim verilmesinde merkezi madalyonun öne çıktığını belirten Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir, "Merkezi madalyon mozaiğin isminin verilmesini sağlar. Yaptığımız araştırmada Tanrı Priapos figürünün çevresinde Grekçe '?APEM-BO'H' ifadeleri yer alıyor. Bu ifadeler Parem-Bole askeri birliğini simgeliyor" dedi.

"Askeri birliğe ait bir mozaik daha önce bulunmadı"

Keşfin önemine işaret eden Celal Özdemir, "Anadolu'da lejyonlarla ilgili Roma askeri birliğine, taburuna ait bir mozaik daha önce bulunmadı. Araştırmalar mozaiğin bu açıdan ünik olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"Yenilerinin çıkmasını bekliyoruz. Bu mozaikler uç örnekler"

Osmanlı ve Selçuklu'nun önemli yerleşim yerleri arasında bulunan Amasya'nın aynı zamanda Helenistik dönenin önemli başkentlerinden olduğunu hatırlatıp yeni eserlerle karşılaşılabileceğine değinen Özdemir, "Yenilerinin çıkmasını bekliyoruz. Bu mozaikler uç örnekler. Kazılar geliştikçe, antik şehrin kalıntıları bulundukça çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mozaikteki madalyon Roma askeri birliğinin simgesi çıktı - Son Dakika

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