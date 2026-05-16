MSKÜ'den Muhteşem Türk Halk Müziği Gecesi: 'Birliğimiz Dirliğimiz Türkülerimiz' Konseri - Son Dakika
MSKÜ'den Muhteşem Türk Halk Müziği Gecesi: 'Birliğimiz Dirliğimiz Türkülerimiz' Konseri

16.05.2026 00:22
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), 'Birliğimiz Dirliğimiz Türkülerimiz' adlı Türk halk müziği konseriyle müzikseverleri buluşturdu. MSKÜ Türk Halk Müziği Topluluğu Korosu'nun sahne aldığı gecede, ünlü sanatçı Hüseyin Turan da konuk olarak katıldı ve coşkuyu doruklara çıkardı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek müzikseverleri muhteşem bir organizasyonla bir araya getirdi. MSKÜ bünyesinde düzenlenen "Birliğimiz Dirliğimiz Türkülerimiz" isimli Türk halk müziği konseri, izleyicilerden tam not aldı.

MSKÜ 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirilen gecede, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu Korosu sahne aldı. Anadolu'nun eşsiz ezgilerini ve dilden dile aktarılan türkülerini başarıyla seslendiren koro, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin en büyük sürprizi ve onur konuğu ise Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Hüseyin Turan oldu. Geceye katılımıyla büyük renk katan ünlü sanatçı, seslendirdiği eserlerle salondaki coşkuyu zirveye taşıdı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

