MSKÜ\'den Muhteşem Türk Halk Müziği Gecesi: \'Birliğimiz Dirliğimiz Türkülerimiz\' Konseri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek müzikseverleri muhteşem bir organizasyonla bir araya getirdi. MSKÜ bünyesinde düzenlenen "Birliğimiz Dirliğimiz Türkülerimiz" isimli Türk halk müziği konseri, izleyicilerden tam not aldı.

MSKÜ 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirilen gecede, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu Korosu sahne aldı. Anadolu'nun eşsiz ezgilerini ve dilden dile aktarılan türkülerini başarıyla seslendiren koro, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin en büyük sürprizi ve onur konuğu ise Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Hüseyin Turan oldu. Geceye katılımıyla büyük renk katan ünlü sanatçı, seslendirdiği eserlerle salondaki coşkuyu zirveye taşıdı. - MUĞLA