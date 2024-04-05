Mudurnu'da Ramazan Ayının Son Cuma Günü Esnaf Duası

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Onlarca esnaf, Ramazan ayının son cumasında ellerini semaya açtı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde asırlardır süren esnaf duası, Ramazan ayının son Cuma gününde de yapıldı. Onlarca esnaf ellerini semaya açarak, işlerinin hayırlı ve bereketli olması için dua etti.

Bolu'nun tarihi ilçesi Mudurnu'da 700 yılı aşkın süredir devam eden tarihi esnaf duası bu haftada gerçekleştirildi. Tarihi Mudurnu Çarşı'sında yapılan esnaf duası cuma namazı öncesinde onlarca esnafın katılımıyla yapıldı. Onlarca esnaf ramazan ayında işlerinin hayırlı ve bereketli olması için ellerini semaya açtı. Ramazan ayının son Cuma gününde Kadir Gecesi günü olması sebebiyle dua eden esnaflar, geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadı.