MÜES Projesi \'Yılın En İyi Dijital Dönüşüm Yönetişimi\' Ödülünü Kazandı

Kültür Sanat

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Müze Ulusal Enformasyon Sistemi (MUES) Projesi'nin, 2'nci Kurumsal Yönetişim Zirvesi kapsamında 'Yılın En İyi Dijital Dönüşüm Yönetişimi' ödülünü kazandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MUES Projemize, 'Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü'. Kültürel mirasımızı dijital çağa taşıyan Müze Ulusal Enformasyon Sistemimiz, Kurumsal Yönetişim Derneği'nin düzenlediği 2'nci Kurumsal Yönetişim Zirvesi kapsamında, 'Yılın En İyi Dijital Dönüşüm Yönetişimi' ödülünü kazandı. Yüzde 100 yerli ve milli bu dijital dönüşüm projemizle, kültür varlıklarımızın yaşam döngüsünü kazıdan sergiye kadar izliyor, mirasımızı geleceğe güvenle taşıyoruz" denildi.