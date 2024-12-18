MÜES Projesi 'Yılın En İyi Dijital Dönüşüm Yönetişimi' Ödülünü Kazandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

MÜES Projesi 'Yılın En İyi Dijital Dönüşüm Yönetişimi' Ödülünü Kazandı

MÜES Projesi \'Yılın En İyi Dijital Dönüşüm Yönetişimi\' Ödülünü Kazandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müze Ulusal Enformasyon Sistemi (MUES) Projesi'nin, 2'nci Kurumsal Yönetişim Zirvesi'nde 'Yılın En İyi Dijital Dönüşüm Yönetişimi' ödülünü kazandığını açıkladı. Bu proje, kültürel mirasları dijital çağda koruma ve izleme amacını taşıyor.

18.12.2024 16:11  Güncelleme: 16:12
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Müze Ulusal Enformasyon Sistemi (MUES) Projesi'nin, 2'nci Kurumsal Yönetişim Zirvesi kapsamında 'Yılın En İyi Dijital Dönüşüm Yönetişimi' ödülünü kazandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MUES Projemize, 'Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü'. Kültürel mirasımızı dijital çağa taşıyan Müze Ulusal Enformasyon Sistemimiz, Kurumsal Yönetişim Derneği'nin düzenlediği 2'nci Kurumsal Yönetişim Zirvesi kapsamında, 'Yılın En İyi Dijital Dönüşüm Yönetişimi' ödülünü kazandı. Yüzde 100 yerli ve milli bu dijital dönüşüm projemizle, kültür varlıklarımızın yaşam döngüsünü kazıdan sergiye kadar izliyor, mirasımızı geleceğe güvenle taşıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat MÜES Projesi 'Yılın En İyi Dijital Dönüşüm Yönetişimi' Ödülünü Kazandı - Son Dakika

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