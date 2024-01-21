Muğla\'da 22. Geleneksel Deve Güreşi Festivali düzenlendi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 22'nci Geleneksel Deve Güreşi Festivali düzenlendi.

Yatağan Belediyesince Yatağan- Aydın kara yolundaki orman deposu sahasında gerçekleştirilen güreşleri, çok sayıda kişi tribünlerden ve sahanın kenarına kurdukları masalardan izledi.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler nedeniyle bu yıl organizasyonda davul zurna çalınmadı.

Uzun süre güreşen ve birbirlerini yenemeyen bazı develer, görevli urgancılar tarafından güçlükle sahanın dışına çıkarıldı.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yörük kültürünü temsilen deve güreşlerinin bu yıl 22'ncisini düzenlediklerini, güreşleri yaklaşık 10 bin kişinin izlediğini söyledi.

Toksöz, festivalde Çanakkale'den Antalya'ya kadar Ege ve Akdeniz bölgelerinden 150 deve ile farklı illerden çok sayıda güreş severin yer aldığını dile getirdi.

Festivale Vali İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan ve Süreyya Öneş Derici, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Yelda Erol Gökcan, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat, AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın, belediye başkanları ve binlerce kişi katıldı.