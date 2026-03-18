Muğla'da kurum müdürlerinden şehit yakınları ve gazilere ziyaret
Muğla'da kurum müdürlerinden şehit yakınları ve gazilere ziyaret

Muğla\'da kurum müdürlerinden şehit yakınları ve gazilere ziyaret
18.03.2026 00:21
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 121. yıl dönümü dolayısıyla Marmaris'te kaymakam ve kurum müdürleri, şehit yakınları ile gazi ailelerini ziyaret ederek iftar sofralarına konuk oldu.

İlçede görev yapan kurum müdürleri de 18 Mart'ın manevi atmosferine uygun bir dayanışma örneği sergileyen program kapsamında ailelerle bir araya gelerek iftar sofrasını paylaştı.

Ziyaretlerde, şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden kurum müdürleri, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da eşi Sümeyra Kaya ile gittiği ziyarette, emekli astsubay olan gazi Sadık Vedat Doğruç ve eşi Sevgi Doğruç ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Ziyarette 18 Mart'ın önemine dikkati çeken Kaya, vatan uğruna fedakarlık gösteren tüm gazilerin ve şehitlerin her zaman minnetle anıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

