Muğla'daki Kadın Azmağı Deresi'nde Gezi Tekneleri Elektrikli Teknelere Dönüştürüldü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muğla'daki Kadın Azmağı Deresi'nde Gezi Tekneleri Elektrikli Teknelere Dönüştürüldü

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı Deresi'nde faaliyet gösteren gezi tekneleri, çevre dostu elektrikli tekneler haline getirildi. NASA'nın paylaşımıyla bölgenin popülerliği artarken, turistler doğal güzelliklerle dolu bu bölgede unutulmaz anlar yaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma ile teknelerin dönüşümü sağlandı ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması hedeflendi. Tekne turu hizmeti veren Şadi Durmaz, teknelerin güneş enerjisiyle çalıştığını ve doğayı korumak için çaba gösterdiklerini belirtti.

16.07.2024 13:09
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Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından "sakin kent" ilan edilen, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı Deresi'nde faaliyet gösteren gezi teknelerinin çevre dostu elektrikli teknelere dönüşümü tamamlandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medya hesabından 2021 yılında Kadın Azmağı Deresi görüntülerinin paylaşılmasıyla bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı her geçen yıl artıyor.

Görünümüyle doğal akvaryumu andıran Kadın Azmağı'nda teknelerle ve kürek sörfüyle gezintiye çıkan turistler, sazlıkların oluşturduğu labirentlerde doğayla baş başa vakit geçirme imkanı buluyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen dere, su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor.

20 yıl öncesine kadar mütevazı bir balıkçı köyü olan Akyaka, Kadın Azmağı ve Akçapınar Azmağı'nda yapılan tekne gezileriyle yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kadın Azmağı Deresi, her yıl 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Kadın Azmağı'nda faaliyet gösteren gezi teknelerinin elektrikli, çevre dostu teknelere dönüşümünü sağlayarak derenin korunup gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma yürüttü.

2016 yılında hayata geçirilen proje ile gezi teknelerinin dönüşümü sağlandı.

Şarj edilerek ya da güneş enerjisiyle çalışan teknelerle Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin biyolojik çeşitliliği ve çevre değerleri korundu, bölgedeki çevre ve gürültü kirliliği de en aza indirildi.

Kadın Azmağı Deresi'nde tekne turu hizmeti veren Şadi Durmaz, AA muhabirine, deredeki suyun soğuk, sodalı ve içilebilir olduğunu söyledi.

Gezinti yaparken deredeki tüm canlıların görülebildiğini belirten Durmaz, "Teknelerimiz doğa dostu ve güneş enerjisi ile çalışıyor. Bakanlıkla yürütülen çalışma ile 5 yıl içerisinde dönüşümü sağladık. Mayıs ayı itibarıyla tüm teknelerimiz güneş enerjisi ile çalışmaya başladı. Doğayı ve çevreyi korumak için bizler de çaba gösteriyoruz. 23 teknemizin tamamının dönüşümü sağladı." diye konuştu.

Durmaz, tekneleri ile geziye çıkan ziyaretçilerin de dönüşümden mutlu olduklarını, sessiz teknelerle dereyi gezdiklerini ifade etti.

NASA'nın paylaşımı sonrası Kadın Azmağı'nın bilinirliğinin daha da arttığını ve yurt dışından birçok ziyaretçinin geldiğini vurgulayan Durmaz, bazı misafirlerin inmeden tekneyle bir tur daha gezmek istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Muğla'daki Kadın Azmağı Deresi'nde Gezi Tekneleri Elektrikli Teknelere Dönüştürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'daki Kadın Azmağı Deresi'nde Gezi Tekneleri Elektrikli Teknelere Dönüştürüldü - Son Dakika
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