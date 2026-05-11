Mumyalar Oyunu Trabzon'da Sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mumyalar Oyunu Trabzon'da Sahnelendi

Mumyalar Oyunu Trabzon\'da Sahnelendi
11.05.2026 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Mumyalar' oyunu, 26. Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Trabzon'da.

İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Mumyalar" oyunu Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, rejisör koltuğunda Ali Atilla Şendil'in oturduğu oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Dekor tasarımını Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Dilek Kaplan ve ışık tasarımını Halit Akgül'ün yaptığı oyunda, Ersin Yenar, Nışan Şirinyan ve Ahmet Onğulu rol aldı.

Tek perdelik oyunda, kadın cinayetleri, iş kazaları, şiddet olayları gibi konular ele alınıyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, oyunun ardından sanatçıları tebrik etti, oyunculara festival plaketi sundu.

Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mumyalar Oyunu Trabzon'da Sahnelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

22:52
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV’deki son yayınına çıkamadı
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
22:48
Kapasitesi 17 bin Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
Kapasitesi 17 bin! Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
22:43
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın için karar çıktı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar çıktı
22:23
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 23:11:27. #7.13#
SON DAKİKA: Mumyalar Oyunu Trabzon'da Sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.