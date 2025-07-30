Munzur Balı'na Londra'da Altın Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Munzur Balı'na Londra'da Altın Madalya

Munzur Balı\'na Londra\'da Altın Madalya
30.07.2025 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin coğrafi işaretli Munzur Balı, 'İksor' markasıyla Londra'da altın madalya kazandı.

Tunceli'de coğrafi işaretli Munzur Balı'nın, "İksor" markasıyla "Londra Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması" kalite kategorisinde altın madalya kazandı.

Söz konusu ödül nedeniyle Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen basın toplantısına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, gelişmenin kent adına gurur verici olduğunu söyledi.

Coğrafi işaretli Munzur Balı'nın "İksor" markasıyla "Londra Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması"nda kalite kategorisinde altın madalyaya layık görüldüğünü bildiren Aygöl, şöyle konuştu:

"Bu ödül, yalnızca bir bal markasının uluslararası düzeyde takdir edilmesi değil, aynı zamanda Tunceli'nin doğasıyla, üretim anlayışıyla ve insanıyla ortaya koyduğu ortak değerin tüm dünyaya tanıtılması anlamına gelmektedir. İksor, Munzur Dağları'nın zengin florasından, bölgenin eşsiz ekosisteminden ve üreticilerimizin ortak emeğinden doğmuştur. Bu markanın temelinde bireysel başarıdan çok daha fazlası vardır. Toplumsal dayanışma, sürdürülebilir üretim ve yerel değerleri koruyarak kalkınma vizyonu doğrultusunda elde edilmiş büyük bir başarıdır. İşte tam da bu anlayış, can cana Tunceli ruhunun bir yansımasıdır."

Aygöl, Tunceli'nin artık yalnızca doğal güzellikleriyle değil kaliteli, özgün ve markalaşma yolunda ilerleyen ürünleriyle de anıldığına dikkati çekti.

Bu gelişmenin ildeki diğer üreticilere ilham ve cesaret vereceğini vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda doğan her değerin yanında olmaya, üretimi desteklemeye ve yerelden dünyaya uzanan her başarı hikayesini çoğaltmaya devam edeceğiz. Ayrıca, Munzur Balı'nın markalaşması ve üretim hacminin artırılması yolunda atılacak tüm adımlara Tunceli Valiliği olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da özellikle ifade etmek isterim. Bu anlamlı başarı hepimize umut vermiştir. Tunceli için, geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

TTSO Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun da arıcılıkla ilgilenen oda üyelerinin her zaman yanında olduklarını anlatarak, balın marka sahibi olan Doğan Çelik'i kutladı.

Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan, Tunceli'de yaklaşık 1300 insanın arıcılıkla uğraştığını dile getirerek, " Türkiye'de bal üzerine çalışan yaklaşık 600 marka ve bunların her birinin farklı bir iddiası var. Bugün İksor'un da güzel bir iddiası var. Munzur Balı ile bunu sürekli yapacağını taahhüt etmesi bizim açımızdan önemli ve biz bu izlenebilirliği kesinlikle altyapıyla sunacağız. Yeter ki bizim balımızın ve üreticimizin emeği oranında karşılık görsün ve piyasaya sunulabilsin." diye konuştu.

İksor markasının kurucusu Doğan Çelik ise yarışmaya yaklaşık 20'den fazla ülkeden 300 başvurunun yapıldığını, bunların 280'inin ilk aşamayı geçtiğini belirterek, "Genellikle balda kör tadım yöntemi uygulandı ve dokusuna, tadına, rengine bakıldı. Bağımsız jüri tarafından değerlendirilen bir seçim süreci oldu. Genellikle bu bala jürilik yapan ekip, bal tadımcısı diye ifade edilen biyologların oluşturduğu heyetten ibaretti ve Londra'da gerçekleştirildi." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, tunceli, Ekonomi, Londra, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Munzur Balı'na Londra'da Altın Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
Tutuklanan FETÖ’cü kundakçının, İYİ Parti’deki görüntüleri ortaya çıktı Tutuklanan FETÖ'cü kundakçının, İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı Uçuşlar askıya alındı Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Uçuşlar askıya alındı
Denizli’de polis memuru kaldığı apartta intihar etti Denizli'de polis memuru kaldığı apartta intihar etti
2 yaşındaki bebek, 5. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti 2 yaşındaki bebek, 5. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi 30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi

19:09
Londra’da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
18:08
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
09:30
Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
09:29
Bir gecede milyoner oldu
Bir gecede milyoner oldu
09:08
8.8’lik deprem sonrası Japonya’da balinalar karaya vurdu
8.8'lik deprem sonrası Japonya'da balinalar karaya vurdu
08:31
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
02:49
İstanbul metrosunda panik anları Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı
İstanbul metrosunda panik anları! Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 20:28:45. #7.13#
SON DAKİKA: Munzur Balı'na Londra'da Altın Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.