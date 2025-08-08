Murat Kekilli Fuar'da Konser Verdi

Sanatçı Murat Kekilli, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" kapsamında sahne aldı.

Fuarın 8'inci gününde, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde organize edilen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

Konserde hayranlarıyla buluşan Murat Kekilli, sevilen eserlerini seslendirdi.

Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Kekilli, konsere katılanlara teşekkür etti.

Fuarda yarın akşam şarkıcı Merve Özbey sahne alacak.