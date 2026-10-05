Muş Bulanık'ta Geleneksel Spor Şenliği'nde öğrenciler birçok branşta yarıştı - Son Dakika
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Muş Bulanık'ta Geleneksel Spor Şenliği'nde öğrenciler birçok branşta yarıştı

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Muş Bulanık\'ta Geleneksel Spor Şenliği\'nde öğrenciler birçok branşta yarıştı
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Muş Bulanık'ta Amatör Spor Haftası kapsamında Geleneksel Spor Şenliği düzenlendi. Öğrenciler voleybol, okçuluk, halat çekme ve çuval yarışı gibi branşlarda mücadele etti; etkinlikte sporla bağ kurmaları hedeflendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Geleneksel Spor Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Bulanık Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Bulanık İlçe Stadyumu'nda organize edilen etkinlikte öğrenciler gün boyunca farklı branşlarda eğlenceli vakit geçirdi. Şenlik kapsamında voleybol, masa tenisi, mini parkur, okçuluk, futbol, halat çekme, matrak, basketbol, hedef halka atma, mini golf, şişme oyun parkurları, badminton, ayak tenisi, çuval yarışı ve yüz boyama gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi. İlgi duydukları branşlarda yarışan öğrenciler, takım arkadaşlarıyla birlikte mücadele ederek keyifli vakit geçirdi. Özellikle halat çekme, çuval yarışı ve mini parkur yarışmaları renkli anlara sahne oldu.

Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Akkaya, düzenlenen şenlikle çocukların ve gençlerin sporla buluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Akkaya, "Amatör Spor Haftası kapsamında ilçemizde çocuklarımız ve gençlerimiz için Geleneksel Spor Şenliği düzenledik. Buradaki en önemli amacımız, öğrencilerimizin sporun farklı branşlarını tanımasını, hareketli bir gün geçirmesini ve sporla güzel bir bağ kurmasını sağlamak. Bugün öğrencilerimiz voleyboldan futbola, basketboldan okçuluğa, masa tenisinden badminton ve ayak tenisine kadar birçok farklı branşla tanışma fırsatı buldu. Biz çocuklarımızın sadece derslerinde değil, sosyal ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatVoleybolBulanıkYaşamSporMuşSon Dakika

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