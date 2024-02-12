Muş'ta Karlı Köylerde Besicilerin Kızakla Ot Taşıma Mücadelesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muş'ta Karlı Köylerde Besicilerin Kızakla Ot Taşıma Mücadelesi

Muş\'ta Karlı Köylerde Besicilerin Kızakla Ot Taşıma Mücadelesi

Muş'un karlı kaplı köylerinde yaşayan besiciler, yazın biçtikleri otu kızakla taşıyarak hayvanlarını besliyor. Kış boyunca ağıllarda kalan hayvanların bakımını zor şartlarda yapan besiciler, karla kaplı köyde ezdikleri kar örtüsünün üzerine serdikleri otla hayvanları yemliyor. Kar yağışı ve fırtına olduğu zaman ise otu ve samanı sırtlarında taşıyarak hayvanların aç kalmamasını sağlıyorlar.

12.02.2024 12:55  Güncelleme: 12:56
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Muş'ta karlı kaplı köylerde yaşayan besiciler, yazın biçtikleri otu kızakla taşıyarak hayvanlarını besliyor.

Varto ilçesinin Gölyayla ve İçmeler köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan aileler, kış boyunca ağıllarda kalan küçükbaş hayvanlarının bakımını zor şartlarda yapıyor.

Yazın biçtikleri otu köye yakın noktalarda istifleyen hayvan sahipleri, kışın da bu otu at ya da eşeklere bağladıkları kızaklarla ağılların bulunduğu alana taşıyor.

Karla kaplı köyde ezdikleri kar örtüsünün üzerine serdikleri otla hayvanları yemleyen besiciler, bakımını yaptıkları hayvanları tekrar ağıllara götürüyor

Hayvan sahiplerinden Veysel Demir, kışın köylerine çok fazla kar yağdığını söyledi.

Yazın biçtikleri otla hayvanları beslediklerini belirten Demir, "Hayvancılıkta mesai saati yok. Sabah kızağımızı alıp ot yığınının olduğu yere gidiyoruz. Yığın etrafında kar varsa ilk onu temizliyoruz. Daha sonra otu çıkarıp ata bağladığımız kızağa yüklüyoruz ve yaklaşık bir kilometre taşıyoruz. Bulunduğumuz bölgenin rakımı yüksek olduğu için havası sert. Fırtına ve kar yağışı olduğu zaman otu ve samanı hayvanlar içerde aç kalmasın diye sırtımızla götürmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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