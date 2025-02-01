Muş'ta Sanat Sergisi Rüzgarı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muş'ta Sanat Sergisi Rüzgarı

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Muş'ta düzenlenen sanat sergisi, sanatseverlere görsel şölen sundu ve müzikle keyifli anlar yarattı.

01.02.2025 18:32
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Muş'ta sanat sergisi düzenlendi

MUŞ - Muş Kültür Sanat ve Doğa Derneği tarafından düzenlenen sergi, görsel şölen sundu.

Muş'ta şehrin kültür ve sanat hayatına renk katan bir etkinlik daha gerçekleştirildi. Muş Kültür Sanat ve Doğa Derneği tarafından düzenlenen sanat sergisini ziyaret eden sanatseverler günün tadını çıkardı. Keman ezgileri eşliğinde eserleri inceleyen sanatseverler, müziğin büyüleyici atmosferinde keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, şehrin kültür ve sanat hayatına renk katarken, katılımcılar da böyle organizasyonların artmasını temenni etti.

Bir kafeteryanın sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, fotoğraf, resim, biyografi, el sanatları ve edebiyat gibi birçok sanat dalı yer aldı. Etkinliğe katılan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Asliye Kılıç, Muş Kültür Sanat ve Doğa Derneği'nin önemli bir organizasyona imza attığını belirterek, "Küçük bir ilde yaşıyoruz, ancak bu tür faaliyetler insanların bir araya gelmesine vesile oluyor. Gerçekten güzel fotoğrafların sergilendiğini gördük. İlimiz için daha güzel etkinliklerin düzenleneceğine inanıyorum" dedi.

Muş Kültür Sanat ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak ise, düzenlenen etkinliğin birçok sanat dalını bir araya getirdiğini söyledi. Sanatın iyileştirici gücünü ön plana çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Bayrak, "Sanatkar hocalarımızın da katılımıyla fotoğraf, resim, biyografi, el sanatları ve yazarların yer aldığı bir sergi açtık. Amacımız, Muş'taki sanatçılarla bir araya gelerek toplumsal fayda sağlamak ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Muş'ta Sanat Sergisi Rüzgarı - Son Dakika

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