Üye Girişi
Musalla taşı, tarihi manastıra ait sütun başlığı çıktı - Son Dakika

Musalla taşı, tarihi manastıra ait sütun başlığı çıktı

14.12.2021 10:21

Musalla taşı, tarihi manastıra ait sütun başlığı çıktı Roma döneminden kalma sütun başlığını musalla taşı yapmışlar Fatih'te Hacı Hüseyin Ağa Camii'nde bulunan musalla taşının, Stoudios Manastırı'na ait bir sütun başlığı olduğu ortaya çıktı.

Musalla taşı, tarihi manastıra ait sütun başlığı çıktı

Roma döneminden kalma sütun başlığını musalla taşı yapmışlar

İSTANBUL - Fatih'te Hacı Hüseyin Ağa Camii'nde bulunan musalla taşının, Stoudios Manastırı'na ait bir sütun başlığı olduğu ortaya çıktı. Roma döneminden günümüze ulaşan başlık hakkında bilgi veren Nurettin Gül; "Manastır 1766-1782 yılında geçirdiği deprem ve yangınlardan sonra tahrip olmuştu. Muhtemelen bu tahribattan sonra buraya gelmiş olabilir" dedi.

Fatih'te her gün birçok insanın namaz kıldığı Hacı Hüseyin Ağa Camii'nde bulunan musalla taşının, şuan İmrahor Camii, olarak kullanılan Stoudios Manastırı'na ait bir sütun başlığı olduğu ortaya çıktı. Musalla taşının altında bir bağlantı taşı olarak kullanılan başlığın, o dönemde manastırda 7 tane bulunduğu ancak geçirdiği tahribatlardan sonra camiye geldiği tahmin ediliyor.

"Musalla taşının altında bir kaide olarak kullanılmış"

Tarihi sütun başlığı hakkında bilgi veren Bizantolog Nurettin Gül; "Sütun başlığı Stoudios Manastırı'na ait bir sütun başlığıdır. Kilisenin kuzey ve güney tarafında 7 tane bu sütun bulunmaktadır. Bu sütun başlıkları bunların üzerindedir. Üst galeriyi taşır ve kilisenin kutsal bölümü naosu neflerden ayıran bölümdür. Aynı zamanda yukarıdaki galerileri taşıyan bir yapının sütun başlığıdır. 1204 - 1261 yıllarında yapılan Latin istilası döneminde manastır çok büyük hasar görmüştür. 1290 yılında Bizanslılar tarafından tamir edilip yeniden kullanılmıştır. Ancak daha sonraki yıllarda 1766 -1782 yılında geçirdiği deprem ve yangınlardan sonra tahrip olmuştu. Muhtemelen bu tahribattan sonra buraya gelmiş olabilir. Biz bunlara devşirme malzeme diyoruz. Devşirme malzemeleri özellikle Bizans sanatında çok görürüz. Bizanslılar çok sever devşirme malzemeyi bir yerden alıp başka bir yerde kullanmayı. Bunu Osmanlı sanatında ve Selçuklular döneminde de çokça görmekteyiz. Hatta bir lahit taşından sebil yapılıp içerisinden sular içilmiştir. Bu musalla taşının altında bir kaide olarak kullanılmış. Aslında Bizans yapı sanatında taşıyıcı olan sütunun üst başlığıdır" diye konuştu.

Musalla taşı, tarihi manastıra ait sütun başlığı çıktı
Musalla taşı, tarihi manastıra ait sütun başlığı çıktı
Musalla taşı, tarihi manastıra ait sütun başlığı çıktı
Musalla taşı, tarihi manastıra ait sütun başlığı çıktı

Bizans, Namaz, Fatih, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Musalla taşı, tarihi manastıra ait sütun başlığı çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!
Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır 10:23 Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor 10:04 Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl sonra yeni albüm: Hoş Geldin! Yılbaşı gecesi ekranda olacak 09:58 Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl sonra yeni albüm: Hoş Geldin! Yılbaşı gecesi ekranda olacak Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı 08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
10:23 Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır
10:10 Konya'yı esir alan kum fırtınasının sebebi anlaşıldı! Arka planda yine insan faktörü var
10:07 Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu
10:07 4 çocuğun yanarak öldüğü evin penceresindeki uyku tulumu, yürek parçaladı
10:04 Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor
10:01 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar
10:00 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak
09:59 "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!
09:58 Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl sonra yeni albüm: Hoş Geldin! Yılbaşı gecesi ekranda olacak
09:50 Gülçin Ergül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor! Sevgilisi hayatını kaybetmişti
Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
Konya'yı esir alan kum fırtınasının sebebi anlaşıldı! Arka planda yine insan faktörü var Konya'yı esir alan kum fırtınasının sebebi anlaşıldı! Arka planda yine insan faktörü var         
10:11
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 10:31:58. #1.12#
SON DAKİKA: Musalla taşı, tarihi manastıra ait sütun başlığı çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement