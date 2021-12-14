Musalla taşı, tarihi manastıra ait sütun başlığı çıktı - Son Dakika

Musalla taşı, tarihi manastıra ait sütun başlığı çıktı

Roma döneminden kalma sütun başlığını musalla taşı yapmışlar

İSTANBUL - Fatih'te Hacı Hüseyin Ağa Camii'nde bulunan musalla taşının, Stoudios Manastırı'na ait bir sütun başlığı olduğu ortaya çıktı. Roma döneminden günümüze ulaşan başlık hakkında bilgi veren Nurettin Gül; "Manastır 1766-1782 yılında geçirdiği deprem ve yangınlardan sonra tahrip olmuştu. Muhtemelen bu tahribattan sonra buraya gelmiş olabilir" dedi.

Fatih'te her gün birçok insanın namaz kıldığı Hacı Hüseyin Ağa Camii'nde bulunan musalla taşının, şuan İmrahor Camii, olarak kullanılan Stoudios Manastırı'na ait bir sütun başlığı olduğu ortaya çıktı. Musalla taşının altında bir bağlantı taşı olarak kullanılan başlığın, o dönemde manastırda 7 tane bulunduğu ancak geçirdiği tahribatlardan sonra camiye geldiği tahmin ediliyor.

"Musalla taşının altında bir kaide olarak kullanılmış"

Tarihi sütun başlığı hakkında bilgi veren Bizantolog Nurettin Gül; "Sütun başlığı Stoudios Manastırı'na ait bir sütun başlığıdır. Kilisenin kuzey ve güney tarafında 7 tane bu sütun bulunmaktadır. Bu sütun başlıkları bunların üzerindedir. Üst galeriyi taşır ve kilisenin kutsal bölümü naosu neflerden ayıran bölümdür. Aynı zamanda yukarıdaki galerileri taşıyan bir yapının sütun başlığıdır. 1204 - 1261 yıllarında yapılan Latin istilası döneminde manastır çok büyük hasar görmüştür. 1290 yılında Bizanslılar tarafından tamir edilip yeniden kullanılmıştır. Ancak daha sonraki yıllarda 1766 -1782 yılında geçirdiği deprem ve yangınlardan sonra tahrip olmuştu. Muhtemelen bu tahribattan sonra buraya gelmiş olabilir. Biz bunlara devşirme malzeme diyoruz. Devşirme malzemeleri özellikle Bizans sanatında çok görürüz. Bizanslılar çok sever devşirme malzemeyi bir yerden alıp başka bir yerde kullanmayı. Bunu Osmanlı sanatında ve Selçuklular döneminde de çokça görmekteyiz. Hatta bir lahit taşından sebil yapılıp içerisinden sular içilmiştir. Bu musalla taşının altında bir kaide olarak kullanılmış. Aslında Bizans yapı sanatında taşıyıcı olan sütunun üst başlığıdır" diye konuştu.