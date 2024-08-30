Mustafa Sandal, Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahne aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mustafa Sandal, Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahne aldı

Mustafa Sandal, Bursa\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahne aldı

Bursa'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Mustafa Sandal, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde konser verdi. Sandal, konser öncesinde yaptığı açıklamada Bursa'ya olan özlemini dile getirerek, yeni klibi 'İhtimal' hakkında konuştu. Konserde eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvar sunan Sandal, Atış Grup Yönetim Kurulu üyesi Metin Atış tarafından çiçekle ödüllendirildi.

30.08.2024 23:46
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Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Mustafa Sandal sahne aldı.

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen konsere çok sayıda kişi katıldı.

Konser öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Sandal, Downtown'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Sandal, uzun süredir Bursa'ya gelemediğini, bu nedenle kenti özlediğini belirterek, yeni klibi "İhtimal" hakkında, "Özellikle 1990'lara, gerçek şarkılara aşık olan müzikseverlere çok önemli, çok güzel bir şarkı verdiğimi düşünüyorum." dedi.

Aşık olduğu için bu mesleği seçtiğini anlatan Sandal, şunları kaydetti:

"İnsanın kendini tekrara düşürmesi, insanın biraz mesleğiyle tembelleşmesi normaldir, doğaldır. Ben şükürler olsun farkındalığımla, ailemden aldığım eğitimle, kendi genel kültür ve eğitimimle o illüzyona düşmemek konusunda çok doğru hamleler yaptım. Kendimi yenilemek, tazelemek, kendimi tekrardan keşfetmek, kendimi daha ileri götürmek, mesleğimde her zaman heyecanlı kalmak... Bir insan eğer bir mesleği çok seviyorsa o mesleğe kalbini, gönlünü vermişse o zaman gereğini yapacak. Ben de buna özen gösteriyorum. Seyirciye layık olmaya çalışıyorum. Kendimi konfor alanından başka yerlere götürüp geliştirmeye özen gösteriyorum. Dinleyenlere, izleyenlere, sürekli bir Mustafa Sandal hikayesinin farklı açılarını vermeye gayret ediyorum."

Gecede eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer veren Sandal, "Aya Benzer", "İsyankar" gibi sevilen parçalarını müzikseverler eşliğinde seslendirdi.

Konserin sonunda Atış Grup Yönetim Kurulu üyesi Metin Atış, Mustafa Sandal'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mustafa Sandal, Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahne aldı - Son Dakika

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