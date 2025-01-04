Muzaffer Sarısözen Anma Konseri Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muzaffer Sarısözen Anma Konseri Düzenlendi

Muzaffer Sarısözen Anma Konseri Düzenlendi

Sivas'ta Muzaffer Sarısözen'in 62. yılı anısına Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.

04.01.2025 12:16
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Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Muzaffer Sarısözen'in vefatının 62. yılında anma konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Uğur Kaya yönetimindeki ses sanatçıları, koro ve solo olarak Sarısözen'nin derlediği Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait türküleri seslendirdi.

Konser programında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yılmaz Şimşek, "Türk Halk Müziği ve kültürümüzün önemli ismi olan Muzaffer Sarısözen, halkımızın dilindeki türküleri ve gönlümüzde yankılanan ezgileri kayıt altına alarak kültür mirasımıza kazandırmıştır." dedi.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ise "Ölümünün üzerinden tam 62 yıl geçti ancak ardında bıraktığı eserler, araştırmalar ve özellikle de TRT Yurttan Sesler Korosu'nun kurulmasıyla başlattığı müzik yolculuğu, unutulmaz izler bırakmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da geceye katılanlara teşekkür etti.

Konseri il protokolü ve çok sayıda müziksever izledi.

Kaynak: AA

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