Müze gibi kahvehane... Hem çay keyfi, hem de tarihe yolculuk - Son Dakika

Müze gibi kahvehane... Hem çay keyfi, hem de tarihe yolculuk

BURSA - Bursa'da bir kahvehane, topladığı antikalarla müzeyi andırıyor. Asırlık antikaların arasında çay içen müşteriler ise, tarihe yolculuk yapmış oluyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 20 yılı aşkındır kahvehane işleten Zeki Ertosun, yaklaşık 17 yıldır antika eşyalar topluyor. Topladığı antikaları kahvehanesinde teşhir eden Ertosun, 17 yıl önce bakır sehpa ile başladığı merakını müze haline getirdi. Radyodan plakçalara, telefondan minibüs kapısına kadar insanları eskiye götüren antikaları toplamanın büyük bir zevk olduğunu belirten Ertosun, "Atalarımızın kullandığı eşyaları yeni nesillere gösteriyoruz. Yeni nesillerin, eskiden neler kullanıldığını görmelerinde fayda var. Gelen herkesin ilgisini çekiyor. Buraya her gün gelenler alıştı. Ancak ilk defa gelenler çok şaşırıyor. Kimi zaman gelip antika ürününü bana vermek isteyen oluyor. ya da ben gidip alıyorum. Bu kadar ürünün içerisinde en çok özen gösterdiğim ve gözüm gibi baktığım 1953 model kömürlü çay kazanıdır. Mesleğim gereği en sevdiğim objem budur" dedi.

Kahvehanede teşhir edilen eşyaların arasında en fazla eski radyo, plak, gramofon yer alsa da, bakır ibrikler, tüfekler, biblolar, sürahiler, süs eşyaları, deniz feneri gibi birçok obje de bulunuyor.