Müziğin Kanunu ve Senfonik İncesaz konserleri, başkentlilerle buluşacak - Son Dakika
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Müziğin Kanunu ve Senfonik İncesaz konserleri, başkentlilerle buluşacak

08.06.2022 10:55
Müziğin Kanunu ve Senfonik İncesaz konserleri, başkentlilerle buluşacak

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, "İncesaz" müzik topluluğu ile kanuni Ahmet Baran sanatseverlerle buluşacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, "İncesaz" müzik topluluğu ile kanuni Ahmet Baran sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki etkinlikler devam ediyor.

CSO Ada Ankara yerleşkesinde yarın akşam Tarihi Salon'da Müziğin "Kanunu", Ana Salon'da ise "Senfonik İncesaz" konserleri verilecek.

Senfonik İncesaz konserinde Ezgi Köker Aldemir ve Bora Ebeoğlu'nun solist olarak yer aldığı tambur, kanun, kemençe, vurmalı çalgılar, kontrbas ve gitardan oluşan "İncesaz" müzik topluluğu ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası beğenilen senfonik arya ve türküleri seslendirecek.

Beş kıtada bini aşkın konser veren, 18 yaşında "Senfoni Orkestralarının En Genç Solist Kanunisi" olan Ahmet Baran, Müziğin "Kanunu" konserinde sevenleriyle buluşacak.

Sydney Opera House ve Paris'teki UNESCO Genel Merkezi'nde verdiği konserler dünya basınında geniş yer alan, birçok devlet adamına Türk musikisini tanıtıcı dinletiler sunan Baran, Yılın Sanatçısı, Kültür Sanat Yüksek Ödülü, Kazakistan ve Kırgızistan hükümetleri liyakat nişanına sahip.

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Kaynak: AA

Ahmet Baran, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Müziğin Kanunu ve Senfonik İncesaz konserleri, başkentlilerle buluşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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