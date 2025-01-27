41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali - Son Dakika
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Kültür Sanat

41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

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Son günlerde 'Heybeler Bellerde' adlı Van türküsü videosu sosyal medyada viral oldu. 41 yıl önce söylediği türkü ile bir anda gündeme gelen müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan, bu durumun kendisini duygulandırdığını söyledi.

27.01.2025 11:30  Güncelleme: 11:52
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Müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın 41 yıl önce söylediği 'Heybeler Bellerde' adlı Van türküsü, sosyal medyada viral oldu.

SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU TÜRKÜ

Van'da, 1984 yılında ilkokul öğrencisi olan Arzu Zorer Üzan, TRT ekranlarında yayınlanan program için 'Heybeler Bellerde' adlı Van türküsünü seslendirdi. Aradan geçen 41 yılın ardından Üzan'ın o dönemdeki performansının yer aldığı video ortaya çıkınca kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video yüz binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

YURT DIŞINDAN DA BİNLERCE MESAJ ALIYOR

Şimdilerde bir ortaokulda müzik öğretmeni olarak görev yapan Üzan, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da binlerce mesaj aldığını belirterek, "Görüntüler 1984 yılında ilkokul çağlarında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir koro etkinliğiydi. Türkünün bestecisi Mehmet Kürşat. TRT ekranlarında Van şivesiyle söylediğim bir Van türküsüydü. Yıllar sonra çıkan bu videonun şimdilerde sıkça paylaşılıp bu kadar beğenilmesi beni çok mutlu etti" dedi.

41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

"TÜRKİYE'DE BİR AKIMA DÖNÜŞTÜ"

Türkünün Van şivesiyle söylendiğini ve kentin kültürünü, yemeklerini anlatan bir türkü olduğunu ifade eden Üzan, "Tamamen Van kültürünü insanlara yansıtan ve insanlarında bu durumdan hoşnut olduğu bir türkü. Yıllar sonra ortaya çıktıktan sonra insanlar bu sesi kullanıp videolar çekmeye başladı. Çok sempatik videolar gelmeye başladı ve bu Türkiye'de bir akıma dönüştü. Çok mutluyum. Çünkü türkünün tanınması demek Van'ın tanınması demek" diye konuştu.

TÜRKÜNÜN YENİ VERSİYONU GELİYOR

Bu videonun bu kadar beğenilmesini de insanların türküleri, eskiyi özlemin olduğunu belirten Arzu Zorer Üzan, yakın zamanda da bu türkünün yeni versiyonun tekrar yayınlanacağını söyleyerek, "41 yıl önce söylediğim bu türkü çok beğenildi. Beğenilmesini de şöyle düşünüyorum. İnsanların türkülerimizi, eskiyi özlemeleri ve o videodaki çocukların neşesi, öz güveni, mutluluğu insanları etkiledi. Bu videoyu beğenen insanlardan çok fazla mesajlar alıyorum. Videonun yeni versiyonunu yapın diye. Yakın zamanda bununla ilgili bir projemiz olacak" ifadelerini kullandı.

"MÜZİK İLE İÇ İÇE BÜYÜDÜM"

Babasının da öğretmen olduğunu ve keman çaldığını, bu nedenle müzik ile iç içe büyüdüğünü belirten Üzan, "Babam öğretmendi. Keman çalardı. Müzik ile iç içe büyüdüm. Küçüklüğümde hep müzik öğretmeni olmak istiyordum. Nasip oldu, müzik öğretmeni oldum. Branşımı, mesleğimi ve öğrencilerimi çok seviyorum" dedi.

41 yıl önce söylediği türkü Türkiye\'nin dilinde! Küçük kızın son hali
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat 41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Uğur Kart:
    KÜRTLER ESKİDEN NORMAL TÜRKÇE KONUŞABİLİYORMUŞ AMA GÜNÜMÜZDE ŞİVELERİ HER ORTAMDA KENDİLERİNİ BELLİ EDİYOR ATATÜRK ÜN KURDUĞU BU ÜLKEDE TÜRKÇEYE KARŞI OLMALARI NEDEN ACABA 24 69 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşlılar bunu acilen 5saraya uyarlamalı harika :))) 17 35 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    hahahaha salak gibi bekliyorum son halini görecem diye! 17 33 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    aykut ismiyle yazan şahsa.. telefonda herkes oyun oynar video izler..sen kültürüm artsın bilgi sahibi olayım diye haber okuyorsun iyide..yaptığın yorumlara bakılırsa çok geridesin kendini geliştir mantıklı yorum yaz 39 3 Yanıtla
  • anek dote:
    yeni versiyonunu yapma işte ya ne gerek var? nostalji, doğallık, 10 yaşındaki kızın ve diğer çocukların sempatikliği, tavırları bu videoyu güzel yapan.. yenisi kimseye bir şey katmaz 26 1 Yanıtla
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