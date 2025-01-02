Müzikle Dolu Evlilik - Son Dakika
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Kültür Sanat

Müzikle Dolu Evlilik

Müzikle Dolu Evlilik

Afyonkarahisar'da müziğe tutkuyla bağlı çift, koroda birlikte sahne alarak iş stresini aşıyor.

02.01.2025 11:17
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Afyonkarahisar'da 5 yıl önce Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Derneğinin Türk Halk Müziği Topluluğu korosuna dahil olan çift, iş hayatının stresinden seslendirdikleri türkülerle uzaklaşıyor.

Güzellik uzmanı Filiz (58) ile fizyoterapist Doğan Bulut (58) çifti, 27 yıl önce hayatını birleştirdi.

Çocuklukta başlayan müziğe ilgileri gün geçtikçe artan çift, 5 yıl önce dahil oldukları koroda, solist olarak birlikte sahne alıyor.

Hayatları müzikle geçiyor

Evde gösterdikleri uyumu sahneye de taşıyan ve sevgilerini müzikle pekiştiren Filiz Bulut, AA muhabirine, müziğe ilgisinin saz çalan babasına eşlik etmesiyle başladığını söyledi.

Evlendikten sonra eşinin bağlama ve gitar çalmasıyla müziğe tutkusunun devam ettiğini anlatan Bulut, yaşamlarında müziğin hem kendisi hem de eşi için büyük yeri olduğunu dile getirdi.

Bulut, hobi olarak başlayan bu tutkuyu daha da ilerletmek istediklerini belirterek, "Katıldığımız koroyla profesyonel anlamda destek almaya başladık. Eşimle türküleri doğru okumak, sözlerini, ritmini hissetmek istedik. Eşim işten geldiğinde eline ya bağlamasını alır ya da gitarını. Ben de ona türkü söyleyerek eşlik ederim. Güzel uyum içindeyiz." diye konuştu.

Müziğin evlilik hayatına da olumlu yanlarının çok fazla olduğundan bahseden Bulut, evliliklerinde ayrı yeri olan "Turnalar" türküsünü çok sevdiklerini ifade etti.

"Koroda bütün iş yorgunluğumuzu unutuyoruz"

Doğan Bulut da Neşet Ertaş türküleriyle büyüdüğünü, söylemeyi de çok sevdiğini kaydetti.

Üniversite yıllarında da koroya katıldığına değinen Bulut, şöyle konuştu:

"O dönemde de Türk Halk Müziği'ne yönelik çalışmalarımız olmuştu. Dolayısıyla müzik tutkumuz, olmazsa olmazımız. Eşimle solist olarak türküleri söylemeye devam ediyoruz. Çok güzel türküler öğrendik. Güzel arkadaşlar edindik. Korada bütün iş yorgunluğumuzu unutuyoruz. Bir de konservatuvar okuma hayalim vardı. Bir bakıma onu da burada gerçekleştirmiş oluyorum."

Koronun sanat yönetmeni ve şefi Emrah Kalın ise birlikte çalıştıkları Bulut çiftinin her hafta derslere katıldığını belirterek, neşeli, gayretli ve özverili olan ikiliyle türküler söylemekten keyif aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Müzikle Dolu Evlilik - Son Dakika

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