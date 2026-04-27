Müzikseverler Kestel\'de bir araya geliyor

Kestel Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yıl boyunca düzenli eğitimleriyle müzikseverleri bir araya getiriyor. Her hafta gerçekleştirilen çalışmalar, sezon sonunda konserle taçlandırılıyor.

Kestel Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği Korosu, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda koro çalışmaları Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda her çarşamba günü 18.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Kestel Belediyesi, vatandaşlara Türk halk müziğinin zengin repertuarı eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, katılımcılara hem sanatsal gelişim, hem de sosyal bir ortam sunuyor.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Türk halk müziğinin bu toprakların kültürel hafızasını yansıtan en önemli değerlerden biri olduğunu belirtti. Başkan Erol, Kestel Belediyesi olarak bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Koro çalışmalarının yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda vatandaşların bir araya geldiği önemli bir kültürel buluşma ortamı sunduğunu vurgulayan Başkan Erol, her çarşamba düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalarla hemşehrilerin sanata erişiminin artırıldığını ve katılımcıların kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu kaydetti. - BURSA