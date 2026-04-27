Müzikseverler Kestel'de bir araya geliyor - Son Dakika
Müzikseverler Kestel'de bir araya geliyor

Müzikseverler Kestel\'de bir araya geliyor
27.04.2026 13:47  Güncelleme: 13:48
Kestel Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yıl boyunca düzenli eğitimleriyle müzikseverleri bir araya getiriyor.

Kestel Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yıl boyunca düzenli eğitimleriyle müzikseverleri bir araya getiriyor. Her hafta gerçekleştirilen çalışmalar, sezon sonunda konserle taçlandırılıyor.

Kestel Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği Korosu, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda koro çalışmaları Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda her çarşamba günü 18.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Kestel Belediyesi, vatandaşlara Türk halk müziğinin zengin repertuarı eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, katılımcılara hem sanatsal gelişim, hem de sosyal bir ortam sunuyor.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Türk halk müziğinin bu toprakların kültürel hafızasını yansıtan en önemli değerlerden biri olduğunu belirtti. Başkan Erol, Kestel Belediyesi olarak bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Koro çalışmalarının yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda vatandaşların bir araya geldiği önemli bir kültürel buluşma ortamı sunduğunu vurgulayan Başkan Erol, her çarşamba düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalarla hemşehrilerin sanata erişiminin artırıldığını ve katılımcıların kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Müzikseverler Kestel'de bir araya geliyor - Son Dakika

Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu
Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı
Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı
15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler 15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler

13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:14
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
SON DAKİKA: Müzikseverler Kestel'de bir araya geliyor - Son Dakika
