Müzisyen Mustafa Demirci, "Şiir Medeniyeti"nin konuğu oldu - Son Dakika

Müzisyen Mustafa Demirci, Üsküdar Belediyesince düzenlenen "Şiir Medeniyeti" etkinliğine konuk oldu.

Demirci, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Nurullah Genç'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte şiirlerinden bir seçki sundu.

Etkinlikteki konuşmasında manevi duyguların yaşamdaki rolünün önemine değinen Demirci, "Müzik dediğimiz, ses ve ritimden ibaret. Ritim duygusu herkeste var. Çocukta da var, büyükte de var. Mesela çocukların herhangi bir eğitim almaksızın ritmik bir şey duyduğunda kendi kendine yazması, çizmesi, zıplaması bir şeye işaret ediyor. Fıtratında var olan bir şey çünkü kainatın bir ritmi var. İçimizdeki bu ritmin kainatta bir karşılığı var yani hayatın ritmi var diyoruz." ifadelerini kullandı.

Şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç de yaşam mücadelesinin önemini dile getirerek, Erzurum'daki öğrencilik yıllarında hayatını idame ettirebilmek için çalışmak zorunda kaldığını anlattı.

Genç, müezzinlik yaptığı gençlik yıllarında şairliğiyle ilgili hatırasına dair ise şunları kaydetti:

"Bir gün müftü çağırdı, 'Bu şiirler senin mi?' dedi. 'Evet hocam' dedim. 'Haftaya Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde, orada vaaz edeceksin.' dedi. 'Hocam ben yapamam.' dedim. 'O zaman şiir yazmayacaksın, Mehmet Akif senin yaşında vaaz veriyordu, seferberliğe çağırıyordu, ya yapacaksın ya yazmayacaksın.' dedi. Dediği yer 5 bin cemaati olan bir cami ve daha önemlisi İslam tarihi yazarı Asım Köksal Hoca orada namaz kılıyor. Düşündüm, taşındım, benim yazmam lazım. Çözüm aklıma geldi. Gittim kitapçıya 'Timurtaş Hoca'nın yeni kaseti geldi mi?' diye sordum. 3 gün içerisinde kaseti ezberledim. Müftünün yanına gittim, 'Tamam hocam, haftaya vaaz veriyorum.' dedim. 'Tamam, o zaman şiir yazabilirsin.' dedi. İzin aldım."