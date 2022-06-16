Nadir görülen "kara ağaçkakan" 4 yıldır minare havalandırmasında yaşıyor - Son Dakika
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Nadir görülen "kara ağaçkakan" 4 yıldır minare havalandırmasında yaşıyor

16.06.2022 11:59
Nadir görülen "kara ağaçkakan" 4 yıldır minare havalandırmasında yaşıyor

Dünyada nadir görülen türlerden "kara ağaçkakan", Rize'de 4 yıldır cami minaresindeki havalandırmada yaşıyor.

Dünyada nadir görülen türlerden "kara ağaçkakan", Rize'de 4 yıldır cami minaresindeki havalandırmada yaşıyor.

Merkeze bağlı Kurtuluş köyündeki Merkez Camisi minaresine 4 yıl önce gelen kara ağaçkakan, sabah ayrıldığı minareye akşam saatlerinde dönerek geceyi burada geçiriyor.

Köyün adeta maskotu haline gelen kara ağaçkakanı, cami görevlisi ve köylüler gözü gibi koruyor. Çok sayıda kuş gözlemcisi, kara ağaçkakanı fotoğraflamak için köye geliyor.

Veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, AA muhabirine, kara ağaçkakanın nadir görülen ve en büyük ağaçkakan cinsi olduğunu söyledi.

Kuzey ormanlarında yaşayan kara ağaçkakanın sahil kesimlerinden 2 bin rakıma kadar tüm ormanlarda yaşadığını belirten Hatinoğlu, minarede ağaçkakan yaşadığını öğrendiklerinde çok şaşırdıklarını dile getirdi.

Dişisiyle yuvayı paylaşmıyor

Hatinoğlu, kara ağaçkakanın, betonarme bir yapının içerisinde bulunmasının garip bir durum olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Betonarme içerisinde herhangi bir yuva kaydı yok. Yuvadan ziyade akşamları yatmak için geldiği bir alan. Akşam ezanına yakın bir zaman minareye geliyor. Akşamı orada geçiriyor. Nedeni dişisi ile aynı yuvayı paylaşmıyor. Kendine geceyi geçirecek bir yuva bulması gerekiyor. Kendisine ağaç kovuğu bulamamış ama bölgede yeteri kadar ağaç kovuğu var. Kolayına gelmiş. Minarede nem ve rutubetin oluşmaması için bırakılan havalandırma deliklerinde geceyi geçiriyor."

Minaredeki kara ağaçkakanın hikayesinin farklı olduğunu kaydeden Hatinoğlu, "Türkiye çapındaki ornitologlarla (kuş bilimci) hikayesini paylaştık. Betonarme yapı içerisine giren belki ilk kara ağaçkakan türü. Çevredeki arkadaşlar gözlemledi. Kuş gözlemcileri, fotoğrafçılar da bölgeye gelmeye, gözlemlemeye, fotoğraflamaya başladı. İlgi görmeye başladı. Kuş minarede rahatsız edilmiyor ve korunuyor. Kuş rahat bir şekilde gözlemleniyor." dedi.

Çocukların kuşlara ilgisini artırdı

Camide 10 yıldır görev yapan imam Zekeriya Şafak ise kuşun yaklaşık 4 yıldır minareye geldiğini söyledi.

İlk zamanlarda şaşırdıklarını dile getiren Şafak, şöyle devam etti:

"Ağaçkakanı biz direklerde, ağaçlarda gözlemliyorduk. Minarenin havalandırma deliğine geldiğini gördük. Biz kendisini rahatsız etmiyoruz. Ses tonunu artık ayırt edebiliyoruz. Sabah erkenden çıkıyor, akşama bir saat kala içeri giriyor. Biz bu zamanlarda kendisini gözlemliyoruz. Çocuklarımız çok farklı bir ortamda artık ağaçkakana sevgi, muhabbet besliyor."

Şafak, kuş gözlemcilerinin gelmeye başlamasıyla ilginin arttığına da işaret ederek, "Dışarıdan insanlar geliyor, gözlemliyor. Çok şanslı olduğumuzu hissettik. Biz çok mutlu oluyoruz. Farklı hayvan türleri var. Hoşumuza gidiyor. İnşallah popülasyonu artar." ifadelerini kullandı.

Kuşun akşam minareye dönme saatlerinde insanların toplandığını belirten Şafak, her akşam gözlerinin kuşu aradığını kaydetti.

9 yaşındaki Yusuf Şafak ise Birol Hatinoğlu'nun hediye ettiği kitaptan kuşları öğrendiğini ifade ederek, bölgeye gelen herkesten kuşlarla ilgili bir şey öğrenmek için çalıştığını söyledi.

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Kaynak: AA

Rize, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Nadir görülen 'kara ağaçkakan' 4 yıldır minare havalandırmasında yaşıyor - Son Dakika

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