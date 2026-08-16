Nallıhan\'da Minik Sanatçı Sergisi Açıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Ahmet Remzi Öntaş Anaokulu öğrencisi Buğrahan Polat'ın yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Annesi Gamze Polat'ın desteği ile Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde resim sergisi açılan Polat, resim yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Anne de oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Resim yapmayı çok seviyor. Anaokulu öğrencisi olduğu halde yüzlerce resim çizdi. Biz de kendisine destek olduk. İlk sergimizi açtık." dedi.