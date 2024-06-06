Nallıhan\'da Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu\'nda Sene Sonu Resim Sergisi Açıldı

Kültür Sanat

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu'nda sene sonu resim sergisi açıldı.

Okulda düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Yusuf Durani Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hakan Keşküş ve MHP İlçe Başkanı Ferhat Efe de katıldı.

Okul Müdürü Ergin Arıkan ortaokul öğrencilerinin farklı kategori ve konularla ortaya koydukları eserlerin sergilendiğini belirterek, işbirliği içerisinde ortaya donanımlı bir sergi çıkarmayı başardıklarını, emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.