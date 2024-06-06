Nallıhan'da Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu'nda Sene Sonu Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Nallıhan'da Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu'nda Sene Sonu Resim Sergisi Açıldı

Nallıhan\'da Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu\'nda Sene Sonu Resim Sergisi Açıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen sene sonu resim sergisi açıldı. Serginin açılışına Kaymakam Yusuf Durani Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hakan Keşküş ve MHP İlçe Başkanı Ferhat Efe de katıldı. Sergide, ortaokul öğrencilerinin farklı kategori ve konularda yaptıkları eserler sergilendi. Okul Müdürü Ergin Arıkan, işbirliğiyle donanımlı bir sergi düzenlediklerini ve emeği geçenlere teşekkür etti.

06.06.2024 18:53
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu'nda sene sonu resim sergisi açıldı.

Okulda düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Yusuf Durani Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hakan Keşküş ve MHP İlçe Başkanı Ferhat Efe de katıldı.

Okul Müdürü Ergin Arıkan ortaokul öğrencilerinin farklı kategori ve konularla ortaya koydukları eserlerin sergilendiğini belirterek, işbirliği içerisinde ortaya donanımlı bir sergi çıkarmayı başardıklarını, emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Nallıhan'da Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu'nda Sene Sonu Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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