Narman Peri Bacaları Yazın Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Narman Peri Bacaları Yazın Ziyaretçi Akınına Uğradı

Narman Peri Bacaları Yazın Ziyaretçi Akınına Uğradı
16.07.2026 16:55
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Narman Peri Bacaları, benzersiz doğal güzellikleriyle yaz mevsiminde ziyaretçileri ağırlıyor.

Erzurum'un Narman ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Narman Peri Bacaları, yaz mevsiminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle öne çıkan 12 kanyondan oluşan bölge, son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında yer alıyor.

Güneşli havayı değerlendiren çok sayıda ziyaretçi, oluşumunun yaklaşık 300 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen kızıl vadilerde gezinti yaptı. Doğal oluşumlar arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler fotoğraf çektirdi, bazıları ise at sırtında bölgeyi gezme imkanı buldu.

Halk arasında "Kırmızı Periler Diyarı" olarak da bilinen Narman Peri Bacaları, kızıl kaya oluşumları ve çevresindeki yeşil dokunun oluşturduğu manzarayla ilgi görüyor.

Yazın ziyaretçi yoğunluğunun arttığı bölge dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA

Peri Bacaları, Kültür Sanat, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Narman Peri Bacaları Yazın Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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