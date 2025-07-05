Nasreddin Hoca Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Nasreddin Hoca Şenliği Coşkusu

Nasreddin Hoca Şenliği Coşkusu
05.07.2025 20:06
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Akşehir'de Nasreddin Hoca şenlikleri, temsili Hoca ile göle maya çalma etkinliğiyle kutlandı.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymak için yapılan şenlikte, temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran sanatçı Altan Erkekli, yine temsili olarak Nasrettin Hoca'nın türbesinin önünden uyandırıldı. Temsili Nasreddin Hoca'yı karşılayan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal da, Nasreddin Hoca'nın Akşehir için önemine değinerek, "Bugüne kadar şenliklerimiz bayram havasında geçti. Bu miras bize büyüklerimizden kaldı. Geleceğimize emanet" dedi.

Temsili Nasrettin Hoca, protokol üyeleriyle 'Ya tutarsa' diyerek, kent merkezindeki Akşehir Çayı'nda temsili olarak göle maya çaldı. Akşehir Gölü'nün kurumasına dikkat çeken temsili Nasreddin Hoca, "Torunlar, evlatlar; benim gölüme ne oldu yahu? Benim için gölü korumamız lazım, bunun için yeşili doğayı korumamız lazım. Suyun kıymetini bilmek lazım. Her damla su hayattır. O yüzden musluklarınıza, evde yıkadığınız çamaşıra bulaşığa dikkat edin. Çocuklarımızı mutsuz kılmayalım. Onlar için güzel dileklerimizi gökyüzüne gönderelim. Biz bu ülkenin evlatları olarak sevgi ve barış diyelim" diye konuştu.

ŞENLİK, KORTEJ YÜRÜŞÜYLE DEVAM ETTİ

Göle maya çalınmasının ardından temsili Nasrettin Hoca, eşeğine ters binerek, Akşehir halkını selamladı. Binlerce kişi de Nasrettin Hoca ile birlikte yürüyerek eşlik etti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde, 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümü üzerine köy imamlığı yapmaya başladı. Konya'nın Akşehir ilçesine 1236 yılında yerleşen Nasreddin Hoca'nın, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. 'Hazırcevap' olarak anılan Nasreddin Hoca, söylemlerini mizahla aksettirdiği hikaye ve fıkralarıyla tanınıyor. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası Nasreddin Hoca, 1284 yılında yaşamını yitirerek, bugün Akşehir'de türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildiği biliniyor.

Akşehir Belediyesi de her yıl Nasreddin Hoca'nın felsefesini yaşatmak ve dünyaya duyurmak için şenlikler düzenliyor.

Kaynak: DHA

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