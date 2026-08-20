Nemrut Dağı Heykellerine Nanoteknolojiyle Bakım

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki devasa heykellerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2022 yılında başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları kapsamında nanoteknolojiyle çatlakların kireçle doldurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı, batı terasındaki Kommagene Tyche heykel başı ve Zeus Oramandes heykelindeki çalışmalar yürütülürken, gazetecilere yaptığı açıklamada, nano kireç uygulamasının çatlaklardan enjekte edildiğini söyledi.

Heykellerdeki kılcal çatlakların doldurulmasını amaçladıklarına işaret eden Çorbacı, "Suyun girişini önlemek amacıyla kireç harç uyguluyoruz. 2022 yılında yaptığımız çalışmalar sonuç verdi. Bundan sonraki çalışmamız 2025 yılında başladı. 2025 yılında Antiochos başı ve kartal başlarını her iki terasta da sağlamlaştırma çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu yıl ise Kommagene Tyche başı ve Zeus başlarında sağlamlaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise heykellerin gelecek nesillere ulaştırılması için yapılan çalışmanın önemine işaret ederek, "UNESCO'nun Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri, 2026 yılında restarasyon ve konservasyon işlemleri yeniden başlandı. Bu restorasyon ve konservasyon işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ekiplerince yapılmaktadır. Hedefimiz, 2 bin yılı aşkın süredir ayakta duran bu heykelleri gelecek nesillere aktarmaktır." ifadelerini kullandı.