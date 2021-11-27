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Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor - Son Dakika

Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor

27.11.2021 10:00
Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor

Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor Nemrut'u 165 binin üzerinde turist ziyaret etti UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor.

Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor

Nemrut'u 165 binin üzerinde turist ziyaret etti

ADIYAMAN - UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor.

Kommagene Uygarlığının 2 bin yıllık devasa heykellerinin bulunduğu Nemrut Dağını turizm sezonunda 165 bin kişi ziyaret etti. Ziyaret eden turistlerin yüzde 10'unu yabancı turistler oluşturuyor.

2019 yılında 176 bin 156 kişinin ziyaret ettiği Nemrut Dağı'nı pandemi nedeniyle 2020 yılında 52 bin 885 ziyaretçi ziyaret etmişti. Güneşin doğuşu ve batışının 'en güzel izlendiği yer' olarak bilinen Nemrut Dağı, kış uykusuna yatacak. Sonbaharın son günlerinde son ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Dağı'nda kış ayları ile birlikte turizm sezonu kapanıyor. Kar yağışı ve kış koşulları nedeniyle Aralık ile Mart ayı arasında Nemrut Dağı'nda turizm sezonunu kapanıyor. Havaların iyi olması durumunda turistler Nemrut Dağı'nı ziyaret etmeye devam ediyor.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın, havaların iyi olduğu sürece turistleri Nemrut Dağı'na beklediklerini ancak kar yağışı ile birlikte sezonun kapandığını belirterek, "Turizm sezonu bu sene Mart ayında başladı. Turizm sezonu başladığı günden bu güne kadar 165 bin 374 yerli ve yabancı turist Nemrut Dağı'nı ziyaret etti. Ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 10'u yabancı turistlerden oluşmaktadır. Nemrut Dağı 2 bin 206 metre yükseklikte muhteşem bir piramitte, doğu ve batı kültürünün sentezlendiği bir yerdir. Havalar iyi olduğu sürece turistler gelsin, dünyanın en büyük açık hava müzesini görsünler" dedi.

Turistler ise, Kasım ayının son günlerinde Nemrut Dağı'na çıkabilmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, zirvedeki heykellerin ve manzaranın muhteşem olduğunu ifade etti.

Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor
Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor
Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor
Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor - Son Dakika


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