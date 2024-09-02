Nemrut Dağı, ziyaretçilerini ağırlıyor

Kültür Sanat

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, Nemrut'ta bir yandan tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken bir yandan da güneşin doğuşu ve batışını izleyerek keyifli zaman geçiriyor.

Zorlu bir tırmanışın ardından dağa ulaşan ziyaretçiler burada devasa heykellerin bulunduğu tarihi mekanda hatıra fotoğrafları çektiriyor.

2 bin yıllık geçmişe sahip Nemrut Dağı, bölgede en fazla ziyaret edilen yerlerin başında geliyor.