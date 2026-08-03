Nevşehir Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir Kültür Yolu Festivali Başladı

Nevşehir Kültür Yolu Festivali Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de düzenlenen festivalde geleneksel el sanatları ve sergiler büyük ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında çeşitli sergiler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kentte hafta sonunda başlayan festival kapsamında, geleneksel el sanatlarını yaşatan atölyeler ve seçkin koleksiyondan oluşan sergiler sanatseverlerden ilgi görüyor.

Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde Selçuklu'dan günümüze kadar süren geleneksel dokuma kilimler ile hat sanatı, Avanos ilçesindeki Güray Müze'de Osmanlı dönemine ait kutsal emanetlerden oluşan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ve insanlığın hikayesinin mikro evrenler üzerinden sahnelendiği "Distopik Evrenin Köhne Yapıları" adlı sergilerde seçkin koleksiyonlar bir araya getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Fatma Turgut, AA muhabirine, Anadolu'nun halı ve kilim kültürünü ziyaretçilere anlattıklarını söyledi.

İlgiden memnun olduklarını belirten Turgut, "Nevşehir yöresinin kültürel nitelikte kilim ve halıları var. Sergideki halılarımız doğal kök boyalarla renklenmiş eserlerdir. Bu bölgede özellikle kırmızı, yeşil ve kahve tonlarının ağırlıkta olduğu halı ve kilimler uzun yıllar boyunca dokunmuş. Bizim de borcumuz bunları geleceğe aktarmaktır." dedi.

"Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisini gezenlerden Murat Saltık da ailece farklı noktalardaki etkinliklere katıldıklarını dile getirdi.

Etkinliklerin kente değer kattığını düşündüğünü anlatan Saltık, "Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan özellikle kutsal emanetleri görmek için geldim. Umreye gitmiştim. Kabe örtüsünü gördüğümde bende bıraktığı iz çok daha farklı oldu." ifadelerini kullandı.

Yağız İlktürk ise çeşitli sergileri ziyaret ederek eserleri incelediğini, kutsal emanetlerin yer aldığı bölümden etkilendiğini kaydetti.

Kentte 9 Ağustos'a kadar sürecek festival, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, lezzet noktalarından çocuk etkinliklerine uzanan programlarla ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Nevşehir, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Nevşehir Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı
Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı
İbrahim Tatlıses manevi kızını evlendiriyor: İsteme töreninde düğün tarihi de belli oldu İbrahim Tatlıses manevi kızını evlendiriyor: İsteme töreninde düğün tarihi de belli oldu
Bennu Gerede’nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı

15:40
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
15:07
Fenerbahçe’den Marcus Rashford bombası Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
14:59
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:29
Erdal Beşikçioğlu’nun cezaevine nakledildiği anlar Görüntüsü korkuttu
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu
14:18
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 16:09:34. #7.12#
SON DAKİKA: Nevşehir Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.