Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı

26.04.2022 12:54

Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldıNİĞDE Niğde Belediyesi, Ramazan etkinlikleri için şehrin en işlek caddesini trafiğe kapattı.

Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı

NİĞDE Niğde Belediyesi, Ramazan etkinlikleri için şehrin en işlek caddesini trafiğe kapattı.

Dr. Sami Yağız Caddesinin kapatılmasının ardından, vatandaşlar caddede yürüyüş yapıyor. Niğde Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlükleri vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yaşlı, genç, çocukların vakit geçirdiği caddede, Niğde Belediyesi Hacivat Karagöz, dans gösterileri gibi etkinliklerle vatandaşları buluşturuyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "2 yıldır evlere kapanmıştık yasaklar vardı çok özlemiştik. Pandemiden kurtulduk bizde böyle kucaklaşalım istedik. Çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük mutluluk duydu" dedi. Sokak bayram arefesine kadar akşamları kapalı kalacak.

Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı
Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı
Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı
Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı

YORUMLAR
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Niğde Belediyesi, Niğde, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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