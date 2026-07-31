"Niğde Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali" başladı - Son Dakika
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"Niğde Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali" başladı

"Niğde Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali" başladı
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Niğde’de Aladağlar’ın doğal güzellikleri ile Çamardı’nın dondurma geleneğini buluşturan "Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Niğde'de Aladağlar'ın doğal güzellikleri ile Çamardı'nın dondurma geleneğini buluşturan "Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivalin açılışı, Niğde Saat Kulesi önünden başlayan kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi. Murat Zeren Caddesi üzerinden devam eden kortej, Valilik yanındaki kapalı otopark üzerinde sona erdi.

Festivalde konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde'de şehir ile dağın, tarih ile tabiatın eşsiz bir uyum içerisinde bulunduğunu söyledi. Dünyadaki turizm anlayışının değiştiğine dikkat çeken Akmeşe, insanların artık şehir hayatından uzaklaşarak doğayla buluşabilecekleri el değmemiş coğrafyalara yöneldiğini kaydetti. Aladağlar'ın, 3 bin metreyi aşan birçok zirvesiyle Türkiye'de dağ turizminin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Akmeşe, "Türkiye'nin Everest'i" olarak anılan Demirkazık'ın dünyanın farklı bölgelerinden dağcıları Niğde'ye çektiğini söyledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kentte gerçekleştirilen festivaller ve tanıtım çalışmaları hakkında bilgi vererek Niğde'nin dağı, doğası ve dondurmasıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Çamardı'nın yaklaşık yarım asırdır devam eden dondurmacılık geleneğine de değinen Başkan Özdemir, ustadan çırağa aktarılan bu kültürün Türkiye'nin dört bir yanına ulaştığını belirtti.

Ferhat Göçer konser verdi

Açılış konuşmalarının ardından doğa programlarıyla tanınan Serdar Kılıç, Aladağlar ve dağcılık üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Festivalin ilk günü, sanatçı Ferhat Göçer'in verdiği konserle sona erdi.

Festival yarın iki noktada devam edecek

Festival, 1 Ağustos Cumartesi günü Çamardı ilçesindeki Emli Vadisi ile Niğde merkezde devam edecek. Programda çocuklara yönelik temel izcilik eğitimleri ve kampçılık deneyimi, Uzay Çadırı'nda yıldız ve gezegenlerin keşfi, Parmak Kaya'ya doğa yürüyüşü, uygulamalı atölyeler, ödüllü yarışmalar ve şişme oyun alanları yer alacak. Katılımcılara yöresel ürünler ile Çamardı dondurması ikram edilirken, off-road araçları, ATV'ler ve karavanların tanıtımı yapılacak, kamp yaşamı ve dağcılık kültürü tanıtılacak.

Niğde merkezdeki etkinlikler ise Valilik yanındaki kapalı otopark üzerinde aile ve çocuk etkinlikleriyle başlayacak, düllü dondurma yarışmaları düzenlenecek. Akşam saaterinde ise ritim grubu gösterisiyle devam edecek festivalin son gününde ise sanatçı Ünal Ecemiş ve İsmail Altunsaray konser verecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'Niğde Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali' başladı - Son Dakika

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