Niğde'de 90'lar rüzgarı esti - Son Dakika
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Niğde'de 90'lar rüzgarı esti

04.04.2022 11:05

Niğde'de 90'lar rüzgarı estiNİĞDE Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kütüphane Haftası'nın 52. yılı nedeniyle 90'lar konseri düzenlendi.

Niğde'de 90'lar rüzgarı esti

NİĞDE Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kütüphane Haftası'nın 52. yılı nedeniyle 90'lar konseri düzenlendi.

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi katkılarıyla Doremi Sanat Akademisi tarafından İl Kültür Merkezinde sahnelenen konser büyük ilgi gördü. Yoğun katılımla gerçekleştirilen konserde Doremi Sanat Akademi müzisyenleri tarafından birbirinden güzel şarkılarla 80'ler 90'lar rüzgarı esti. Kültür Merkezini dolduran kalabalık, muhteşem konserde birbirinden güzel şarkılar eşliğinde eğlence dolu anlar yaşadı.

Solistler, Mehmet Ali Erden, Burcu Kuş, Sultan Doğan, Ezgi Keleş, Buket Ertul, Ali İhsan Öcal, bateride Mehmet Yasin Güngör, klarnette Kor Hızır, piyanoda Büşra Sümeroğlu, klavyede Uğur Aktaş, gitarda Alper Sadık Beklen, bağlamada Yılmaz Özgirgin, bas gitar Yunus Temel, elektro gitarda Yunus Yenel dönemin kostümleri ile sahneye çıktı. Cem Karaca, Sezen Aksu, Erol Evgin, Zuhal Olcay gibi döneme damgasını vuran sanatçıların eserleri dönemin kostümlerini giyen müzisyenler tarafından sahnelendi. Kütüphane Haftasını muhteşem bir konserle bitiren etkinliğe katılanlar unutulmaz bir gece geçirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü konser sonrası Doremi Sanat Akademi müzisyenlerine teşekkür ederek hediye verdi.

Niğde'de 90'lar rüzgarı esti
Niğde'de 90'lar rüzgarı esti
Niğde'de 90'lar rüzgarı esti

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Kütüphane Haftası, Konser, Turizm, Niğde, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Niğde'de 90'lar rüzgarı esti - Son Dakika


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