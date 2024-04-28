Niğde'de Halk Oyunları Çocuk Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kültür Sanat

Niğde'de Halk oyunları Çocuk Şenliği düzenlendi

NİĞDE - Niğde Gençlik Merkezleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1.Halk oyunları Çocuk Şenliği farklı yörelerin halk oyunları ve dans gösterileri ile renkli görüntülere sahne oldu.

Kortej Yürüyüşü ile başlayan 1.Halk oyunları Çocuk Şenliği İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti. Programda öğrencilerden oluşan 250 kişilik dansçı kadrosu, Halk Oyunları Öğretmeni Çağlar Demirci'nin hazırladığı halk oyunları gösterisini sundu. 1.Halk oyunları Çocuk Şenliği'nde konuşma yapan Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Ceylan; "Hepimizin arzusu dünyada bütün çocukların mutlu, neşeli ve eşit ve en güzel imkanlara kavuşması, barış içinde yaşaması ve ailelerine, ülkelerine faydalı bir birey olarak yetişmeleridir. Çocuklarımızın mutluluğu için bizler ne yapsak az. Gençlik Merkezleri olarak tüm enerjimizi ve imkanlarımızı geleceğimiz olan çocuklarımıza vermekteyiz. Derslerinin dışında resimden, edebiyata, spordan dansa ne olursa olsun kendilerini mutlu hissedecekleri bir alana yönelmeleridir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrencilerin sahnelediği İzmir- Zeybek, Mersin-Silifke, Kars-Kafkas, Burdur-Teke ve Artvin gibi farklı yörelerin halk oyunları ve darbuka ritim gösterisi katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.