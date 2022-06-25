160 dönüme ekilen lavantalar çiçek açtı - Son Dakika
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160 dönüme ekilen lavantalar çiçek açtı

25.06.2022 19:34

Niğde'nin Bor ilçesinde 160 dönüm arazideki lavanta tarlası, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde 160 dönüm arazideki lavanta tarlası, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Emekliliklerine yatırım olması için 2017'de Bereke köyü yakınlarında 160 dönümlük araziye lavanta fidesi diken Çiğdem İnal ve eşi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İnal, bitkilerin çiçek açmasıyla tarlalarını ziyarete açtı.

Çiğdem İnal, AA muhabirine, tarlada 2 tür lavanta yetiştirdiklerini belirterek, salgından sonra insanların doğaya yöneldiğini, hafta sonları keyifli vakit geçirmek isteyenler için tarlayı ziyarete açtıklarını söyledi.

İnal, tarlaya gelenlerin fotoğraf çektirmeleri için çeşitli objeler koyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İnsanlar 'Çölün ortasında bir vaha oluşturmuşsunuz.' dediler, bu benim çok hoşuma gitti. Lavantanın yağını çıkardığım için yan ürünler de yapıyorum. Lavantalı sabun yapıyorum, lavantalı göz yastıkları ve kese dikiyorum. Bahçede 80 arı kovanımız var. Arılar lavantayı çok seviyor. Lavanta balı sağlık için çok faydalı. Yaklaşık 200 kilo lavanta yağı elde ediyoruz. Yurt içine ve dışına toptan satıyoruz. Bir kısmıyla da yan ürünler yapıyoruz."

Ziyarete gelen Sebahat Ekinci de güzel vakit geçirdiğini, bahçede çok güzel bir koku olduğu belirterek, "Burayı herkese tavsiye ediyorum. Fotoğraf çektirdik. Zaten lavantaların güzelliğini anlatmaya gerek yok." dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinden ailesiyle gelen Yasin Çaylak da lavanta tarlasının manzarası ve kokusunun çok güzel olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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