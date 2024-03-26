Niğde\'de Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni Kent Müzesi olarak ziyarete açılıyor

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Niğde'de, Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan ve Kent Müzesi'ne dönüştürülen bedesten, yarın ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Niğde Belediyesi tarafından Kale Mahallesi'nde yaklaşık 1200 metrekare alanda Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan bedestenin Kent Müzesi'ne dönüştürülme çalışmaları tamamlandı.

Kentin tarihine ışık tutulmasına yardımcı olacak Kent Müzesi, yarından itibaren ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Müzede incelemede bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin yarından itibaren ziyaret edilebileceğini söyledi.

Müzenin, kentin tarihinin tanıtımına katkı sunacağını dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza çok güzel bir miras bırakacağımız, aynı zamanda dışarıdan gelen misafirlerimize de ilimizin ne kadar kadim bir şehir olduğunu anlatabileceğimiz müzemizi Niğde'mize bugün itibarıyla kazandırmış bulunuyoruz. Ramazan Bayramı'ndan sonra güzel bir açılış yapacağız. Burada çok güzel birbirinden değerli eserlerimiz var. Niğde'mizin büyükleriyle alakalı bal mumu heykellerimiz var. Niğde'deki özellikle unutulmaya yüz tutmuş meslek gruplarının canlandırılması yapıldı. Ama aynı zamanda da atölyelerle çocuklarımıza deneyim yaptırabileceğiz."

Özdemir, müzenin ücretsiz ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.