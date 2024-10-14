Niğde Kısa Film Festivali Sonuçlandı

Kültür Sanat

3. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali yapıldı

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 3. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen festival, Kurmaca, Belgesel ve Öğrenci Filmleri kategorisinde gerçekleşti. 163 filmin başvuru yaptığı festivalde derece alan filmler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Diren, festivalin amacının genç sinemacıların tecrübeli yönetmenlerle festival platformunda buluşmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Diren; "Bu sene festivale 163 film başvuru yaptı. Kurmaca, belgesel ve öğrenci filmlerimiz var. 3 kategoride gerçekleştiriyoruz festivali. Öğrencilerin görev aldığı, finalistlerle, yönetmenlerle, yapımcılarla veya oyuncularla iletişime geçtiği ve bundan da pozitif şekilde faydalandıkları bir festival gerçekleştiriyoruz. Bazı öğrencilerimiz yönetmenlere kendilerini gösterebiliyorlar ve bu festival aslında onlar için iş kaynağı da diyebiliriz. Bunu da başarılı bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.

"Hedefimiz, sinema kültürünün gelişmesine katkı sunmak"

Türkiye'de kısa film üretiminin güçlenmesine, sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak hedefiyle yola çıkılan Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nin üniversitenin ve kentin kültürel yaşamını zenginleştirmeyi amaçladığını belirten İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Akyıldız ise, geleneksel hale gelen festivale kentin katkı sağlaması ile daha kapsamlı hale gelebileceğini ifade etti. Akyıldız; "Festivalimiz geleneksel hale geldi iyi filmler de başvuruyor fakat derece alan filmlere ödül vermek istiyoruz ama bu konuda sponsor desteği henüz bulamadık. Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu ile Prof. Dr. Nafiz Tok'a destekleri için teşekkür ediyoruz ancak çok daha büyüyebilecek ve makul miktarlarla ödüllerle kentin çok iyi tanıtımını yapabileceğimiz bu etkinliğe şehirden de destek görmeyi istiyoruz. Şehir dışından yönetmenler, jüri üyeleri geliyor ve ileride destek alırsak ünlü isimler de gelebilecek. Biraz daha festivalin desteklenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalde ödül alan filmler ise şöyle;

Kurmaca Film En İyi Film "Eksi Bir" Ömer Ferhat Özmen

"Dilan Hakkında Konuşmalıyız" Umut Dilan Oğurlu

Mansiyon Özel Ödülü - "Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan" Baturay Tunç

Belgesel Filmler En İyi Film İyi Film " İyi Ölüm" Hasan Ete

Mansiyon - "30 Yaşında Öğrendiğim Şeyler" Sezer Ağgez

Öğrenci Filmleri En İyi Film "Karanlıkta Kalan" İlayda Muhtar

Mansiyon Cenk- Can Gülenay