Niğde\'nin Yeşilburç Köyünde Helva Kavurma Festivali Düzenlendi

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Niğde'nin Yeşilburç köyünde geleneksel Helva Kavurma Festivali gerçekleştirildi.

Köy meydanındaki festivalde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Kurulan kazanlarda kavrulan helvalar, katılımcılara dağıtıldı.

Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada, Türkiye- Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin yıl dönümü olduğunu söyledi.

Yeşilburç köylülerinin Selanik'in bir köyünden mübadeleyle Niğde'ye geldiğini anlatan Çelik, "Buradan da Osmanlı döneminde Rum Ortodoks vatandaşlar, mübadelede Yunanistan'a göç ediyor. Osmanlı döneminde burası bölgenin en önemli, zengin ve müreffeh köylerinden biriydi. Bugün de il merkezine yakınlığı ve taşıdığı turizm potansiyeliyle en güzel ve önemli köylerimizden. Görev yaptığımız sürede köyümüzün turizm potansiyelini daha ilerilere taşıyacak adımlar atacağız." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de geleneksel şenliklerin önemli olduğunu belirtti.

Yeşilburç köyünün Niğde için büyük bir değer olduğunu dile getiren Özdemir, "Yeşilburç köyümüzü dünyaya açacağız ama bu değerimizi önce biz tanıyalım, Niğde'de yaşayanlar tanısın, sonrasında da ülkemiz ve dünya daha yakından tanısın. Bu festival uzun yıllardır devam ediyor. Bu değerleri yaşatmak lazım." diye konuştu.