Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuvarı'ndan 'Avni Anıl Şarkıları' konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuvarı'ndan 'Avni Anıl Şarkıları' konseri

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuvarı\'ndan \'Avni Anıl Şarkıları\' konseri

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuvarı, Türk sanat müziği bestekarı Avni Anıl'ın şarkılarını içeren bir konser düzenledi. Konserde, 10 ayrı beste seslendirilirken, solist olarak Selçuk Timur sahne aldı ve piyanoda Timur Vural ile kanunda Kadir Can Özbay yer aldı. Konser, birçok sanatsever ve üniversite personeliyle öğrenciler tarafından izlendi.

01.03.2024 12:59  Güncelleme: 13:02
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuvarı tarafından "Avni Anıl Şarkıları" konseri verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konservatuvar konser salonundaki programda, Türk sanat müziği bestekarı merhum Avni Anıl'ın 10 ayrı bestesi seslendirildi.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Selçuk Timur solist olarak sahne alırken, piyanoda Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Timur Vural, kanunide Öğretim Elemanı Kadir Can Özbay notalara hayat verdi.

Konser, kürdili hicazkar peşrevi sonrası "Kurumuş Topraklar Gibiyim" isimli şarkıyla başladı. Ardından bestesi Avni Anıl'a ait nihavent makamında "Biraz Kül Biraz Duman", "Ağla Gitar, Çal Gitar" ile "Mihrabım Diyerek Sana Yüz Vurdum" isimli şarkılar seslendirildi.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Duran, sanatseverler ve üniversite personeliyle öğrenciler izledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuvarı'ndan 'Avni Anıl Şarkıları' konseri - Son Dakika
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