Niğde Valisi Tyana Antik Kenti'nde çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Niğde Valisi Tyana Antik Kenti'nde çalışmaları inceledi

Niğde Valisi Tyana Antik Kenti\'nde çalışmaları inceledi

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nde yürütülen çalışmaları inceledi. Çelik, antik kenti gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bir mezarda kazı yaptı. Tyana Antik Kenti'nde yaklaşık 5 bin yıl kesintisiz yaşamın sürdüğünü belirten Çelik, bölgenin antik dönemde ve Roma döneminde önemli bir yerleşim yeri olduğunu ifade etti.

16.08.2024 15:47
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Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarını inceledi.

Çelik, antik kenti gezerek çalışmalar hakkında Kazı Heyeti Başkanı ve Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Doğanay'dan bilgi aldı ve bir mezarda kazı yaptı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, Tyana Antik Kenti'nde yaklaşık 5 bin yıl kesintisiz yaşamın sürdüğünü söyledi.

Bölgenin özellikle antik dönemde ve Roma döneminde çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bahçeli beldemizde bulunan Roma Havuzu'ndan buraya su kemerleriyle su taşınmış. Antik dönem tarihçilerinin kitaplarında hemen her antik dönem tarihçisi buraya atıf yapıyor. Aynı zamanda burası Hititler'in yıkılmasından sonra oluşan bölgesel krallık olan Tabal Krallığı'nın da başkenti. Bizans döneminden sonra burası eski önemini kaybediyor. Burada yaklaşık 40 senedir kazı devam ediyor. Osman hocam da son 8 senedir buradaki kazı alanı başkanlığını yapıyor. Arkadaşlarımızın çalışması çerçevesinde bu güzel antik kenti su yüzüne çıkaracağız."

Kaynak: AA

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